Goente cierra con éxito una nueva edición de su feria más dulce

Centenares de vecinos del municipio de As Pontes y del resto de la comarca disfrutaron ayer de la segunda jornada de la última edición de la Feira do Mel e do Queixo de la parroquia de Goente; una dulce e ineludible cita para los amantes de los productos de alimentación locales que contó con una variada programación para todos los gustos.



Y es que, tras un primer día de carácter más técnico y centrado en los propios productores y profesionales el sábado –contó con dos conferencias de apicultura y una mesa redonda sobre el sector lácteo–, la de ayer fue una jornada orientada al público general, con un gran hincapié en la promoción de los productos protagonistas. De esta forma, la cita comenzó sobre las diez de la mañana con la apertura de los puestos de venta de alimentación y artesanía de Galicia. Como no podía ser de otra forma, la miel y el queso tuvieron un papel central, con decenas de variedades para satisfacer hasta los paladares más exigentes.



Seguidamente, a las doce del mediodía, se celebraron dos talleres abiertos al público: uno de elaboración de pan con queso del Eume e hidromiel y otro sobre el uso de plantas para el cuidado de las abejas –ambos tuvieron un segundo pase por la tarde, a partir de las 16.00 horas–. Casi en paralelo, a las 12.30 horas, el chef Antonio Díaz mostró a los presentes las potencialidades de la miel local en la elaboración culinaria con una serie de demostraciones y degustaciones.



Finalmente, ya por la tarde –a la una del mediodía se abrió un servicio de comidas–, comenzó la faceta más festiva de la cita con una discomóvil a las 16.30 horas; la presentación de la Asociación Infantil Casa do Mel de Goente “ApiEume, soños do panal”; y, a las 18.30 horas, cerrando la jornada, un espectáculo de circo, teatro y malabares.