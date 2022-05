El gobierno se sometió en el pleno a las críticas de oposición y colectivos por la falta de gestión

No escuchan, no dialogan y no gestionan. Esas críticas se pudieron escuchar ayer desde el inicio del pleno municipal de fin de mes por parte de los portavoces de los tres grupos de la oposición –PP, FeC y BNG–. Una críticas que se hacían también eco de las quejas de los distintos colectivos en huelga y algunas presentes en el salón de plenos –desde Bibliotecas a jardines, CAMF, percebeiros...– que reclaman desde hace tiempo una solución a sus problemas.



La práctica inexistencia de puntos para su aprobación en la sesión de ayer –solo facturas y las bases de una subvención de comercio– fue el inicio de una serie de denuncias al ejecutivo de Ángel Mato, en las que, grupo a grupo, aprovecharon sus intervenciones para poner sobre la mesa temas sobre los que, a su juicio, nada se ha avanzado en este mandato. Se barajó incluso la convocatoria de un pleno por parte de la oposición para dar cumplimiento a acuerdos alcanzados.



Los aplausos del público en cada una de las intervenciones de los portavoces de la oposición fueron continuos, con comentarios sobre la “nula gestión” o el “vacío de contenido”, recordando que el pleno “es el reflejo de lo hecho durante todo el mes”.