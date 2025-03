El gobierno local plantea inversiones para 2025 por valor de 50 millones de euros

La Xunta de Goberno Local (XGL) de Ferrol dio luz verde en su reunión de esta mañana al segundo Plan Anual de Contratación (PAC) del presente mandato, un documento que, en palabras del alcalde, José Manuel Rey, “inclue 90 licitacións por un importe global de 50 millóns de euros”.



De este modo, el regidor ferrolano afirmó durante su comparecencia que, para impulsar su proyecto “transformador” del municipio eran necesarios dos requisitos: estabilidad “para acadar acordos” y planificación. Respecto a este último, Rey Varela incidió en que el Concello ya cuenta con un Plan Estratéxico y unos presupuestos anuales, a los que se sumarían la reorganización municipal –cuyos efectos, aseveró, comenzarán a notarse a partir de la segunda mitad del mandato– y el PAC.



De igual modo, el alcalde apuntó que aquellos proyectos incluidos en el primer Plan de Contratación que no fueron ejecutados se incorporarán al presentado hoy. “O que se consigue con este PAC e máis transparencia, que máis licitadores poidan coñecer as actuacións do Concello de Ferrol e así conseguir máis ofertas e máis vantaxosas”, detalló.



Asimismo, como crítica a la administración local anterior, José Manuel Rey apuntó que, durante el año y medio del presente mandato se aprobaron contratos por valor de 75 millones de euros, mientras que en los cuatro años previos tan solo se alcanzaron los 57. No obstante, también aclaró que el PAC era “un documento vivo” y que, por ello, sus datos son “estimativos e non vinculantes”, por lo que podrían variar o incorporar iniciativas en caso de ser necesario –dado que no se ha agotado el límite de licitaciones para 2025–.



Por otra parte, el regidor recordó que, para agilizar más estos procesos, desde el gobierno local se amplió el departamento de Contratación –había cuatro funcionarios a los que ahora se unen un técnico y un oficial administrativo–.

Dotaciones



A modo de ejemplo, durante su comparecencia el alcalde detalló algunas de las partidas que se contemplan en el nuevo Plan Anual de Contratación 2025 –eso sí, recordando que en muchos casos se trata de dotaciones plurianuales–.



Así, el departamento de Urbanismo es el que aglutinará las mayores cuantías, alcanzando un total de 21,6 millones para proyectos como “Abrir Ferrol ao Mar”, la urbanización de la calle Rubalcava o las actuaciones en el castillo de San Felipe. Servizos, por otra parte, realizará contrataciones por un valor de 10,4 millones –la mayoría, 9,2 millones, irá destinada a la prestación de recogida de residuos y limpieza viaria, licitada por nueve años—, mientras que a Obras se destinarán 4,6.



El área de Deportes contará con 8,5 millones de euros, Seguridade uno y Social 537.000. Asimismo, se destinarán 829.000 a la digitalización del Concello.