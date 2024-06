El gobierno local llevará al próximo pleno las cuentas de Emafesa de los últimos ocho años

Las cuentas de la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa) volverán esta semana al debate plenario de la ciudad naval. Así se lo transmitió esta mañana, durante la comisión extraordinaria de Contas, la edila responsable del área de Facenda, Susana Sanjurjo, al resto de portavoces de la corporación.



Por medio de un comunicado, el Concello detalló que se llevará a la sesión del próximo jueves la aprobación del balance de resultados de los últimos ocho años, correspondientes a los ejercicios entre 2016 y 2023. Del mismo modo, el gobierno local insistió en que, durante este trienio, la empresa mixta ha acumulado pérdidas superiores a los 5,6 millones de euros –concretamente 1.382.323,28 euros en 2021; 2.874.005,21 en 2022; y 1.351.030,07 en 2023–.



En este sentido, el área de Facenda recordó que las cuentas anuales se presentarán con el informe de control financiero favorable de Intervención, además de acompañarse de las conclusiones de una auditoría externa “incorporando a cada un dos exercicios económicos consonte á normativa mercantil e contable aplicable ás sociedades de capital”.

Críticas



El anuncio realizado en la comisión extraordinaria provocó las críticas del grupo municipal del BNG, que desde el inicio del mandato se opuso frontalmente a la aprobación de las mencionadas cuentas y el consecuente incremento en las tasas de suministro y saneamiento del agua para subsanar las mencionadas pérdidas. De este modo, tras la reunión municipal, la formación nacionalista acusó al alcalde, José Manuel Rey, de “antepoñer os intereses” de la parte privada de Emafesa “aos da veciñanza de Ferrol”.



A través de un comunicado, el BNG afeó la intención del gobierno local de “garantirlle os beneficios á parte privada” de la empresa, Socamex –división de gestión del agua de Urbaser, actualmente en manos del grupo de inversión estadounidense Platinum Equity–, además de denunciar que no se le exigirá “ningunha responsabilidade” por su gestión durante estos años.



Así, el portavoz de la formación, Iván Rivas, volvió a calificar de “inaceptable” la decisión de incrementar el precio del servicio para paliar dichas pérdidas, aseverando que su grupo municipal fue el único en presentar alegaciones a la modificación de las ordenanzas sobre el funcionamiento de Emafesa. “Agora vaise pasar a recaudar case 1,9 millóns de euros máis en 2024 que en 2023”, censuró Rivas, añadiendo que, de dicha cifra, 1,1 millones se corresponderían al servicio de abastecimiento y 750.000 al saneamiento, “onde a maior parte desta cantidade recaerá sobre o consumo doméstico e comercial”, afirmó.



De igual modo, desde la formación se incidió en que las cuentas que las cuentas que se llevarán a pleno el próximo jueves “son as mesmas as que o PP votara en contra no anterior mandato”. A este respecto, el BNG considera que, sacar adelante este balance, supone “non esixirlle” a Emafesa el dinero “recaudado e comprometido” para la realización de intervenciones para el saneamiento de la zona rural, que llevan comprometidas, pero sin ejecutarse, desde el año 2014.



Por último, los nacionalistas también afirmaron que este asunto supondrá “a renuncia” a la realización de una nueva auditoría externa que sirva para analizar “os traballos realizados pola empresa onde se determine o destino destes recursos e do resto dos recursos públicos”.



Por el momento el resto de grupos municipales no se han pronunciado al respecto.