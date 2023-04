“Que gane Ferrol”, el lema con el que el PSOE se lanza a revalidar el gobierno de la ciudad

Los carteles misteriosos que empapelaban la ciudad con el lema “Se non gana, perdemos tod@s” ya tienen padres. Forman parte de la campaña electoral del PSOE de Ferrol, que ayer desvelaba su imagen en un acto en su sede presentado por Eva Martínez, miembro del comité de campaña.



“Fronte a discursos pesimistas, que se asentan sistematicamente na catástrofe, queremos dicir o contrario, porque os datos están aí”, explicó. “Este goberno ten asentadas as bases do presente e do futuro e Ferrol atópase nun ciclo positivo en todos os ámbitos”, en referencia a los datos económicos y de creación de empleo. “Por non falar da carga do sector naval, garantida para moitos anos”.



La apuesta socialista pasa por reivindicar su legado –y en él, el trabajo hecho durante la pandemia– y el trabajo hecho y mirar hacia el futuro. “Aspiramos a que Ferrol sexa unha cidade moderna, na que todas e todos poidamos asentarnos e desenvolver dunha maneira digna o noso proxecto de vida”.



Y para eso se necesita, destaca la concejala socialista, “de continuidade, dun equipo que xa teña asentados os piares sobre os que temos que soster ese futuro”.



Espacios públicos amables y habitables, oportunidades laborales, puesta en valor del patrimonio histórico, rehabilitación de edificios e inversión en educación, cultura, deporte o fiestas son algunos de los puntos sobre los que pivotan estos primeros pasos de la campaña socialista, a poco más de un mes de las elecciones.



Martínez presentó a los miembros del comité electoral y aseguró que en breve se empezará a contestar a las personas que enviaron mensajes a través del código QR de los carteles.