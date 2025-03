Gabriela Rodríguez Sayar | “El correo electrónico de la editorial me llegó el día de Año Nuevo; ¡no me lo podía creer!”

Un anuncio en un marcapáginas de la Casa del Libro de A Coruña fue el empujón que necesitaba Gabriela Rodríguez Sayar –Ferrol, 2007– para animarse a enviar a la editorial Universo de Letras un manuscrito que tenía a medio acabar. “Dije: No voy a perder nada enviándolo, así que lo hice, aunque pensaba que al no estar finalizado y tener muchas incoherencias no lo iban a querer, pero tampoco iba a perder nada por hacerlo”.

Pero resulta que sí. El día de Año Nuevo de 2024 recibió un correo de la editorial en la que le decían que era “apto para la publicación”. Así comenzó un proceso de asesoramiento y correcciones que desembocó el pasado mes de febrero con la publicación de “Llamas del destino”, una obra que combina fantasía y misterio y que relata las aventuras que enfrenta su protagonista, June Smith, para intentar desvelar un secreto que ha permanecido oculto mucho tiempo.



“Llamas del destino” es el resultado de un proceso de aprendizaje que solo se adquiere leyendo. “Cuando empecé a leer libros de este género, de fantasía, me enganché. Antes había escrito algunas cosas, pero nunca intenté publicarlas”.



El verano que cumplió los 16 ,Gabriela decidió empezar un libro, “pero lo acabé dejando, aunque después lo retomé. Sin embargo, no me gustó mucho el resultado porque veía una fantasía ‘demasiado fantasiosa’. Era demasiado estereotípico y yo no lo quería así; quería que fuera más realista. Entonces lo rehíce casi todo”.

Después de eso llegó el correo electrónico y el estímulo para acabar un libro que va a ser una trilogía que está ya en la última fase del proceso creativo. “Los finales me parecen muy complicados, la verdad. Es lo que más me cuesta”, dice la autora.



Gabriela habla con entusiasmo de este camino. “Lo disfruté mucho, y lo sigo disfrutando”, apunta, aunque reconoce que hay momentos de dificultad. Uno de ellos, ya lo dijo, son los finales, pero hay otros, como la manera de presentar el dilema de las “decisiones de los protagonistas porque tienes que intentar que el lector se sorprenda”. Lo mismo le sucede con la construcción de los villanos. “Hacerlo realmente peligroso pero que sea creíble es muy complicado”, añade.



Gabriela Rodríguez Sayar ha superado con muy buena nota la prueba. Publicar un libro –su libro– con 17 años está al alcance de pocas personas, pero su trayectoria como lectora de maestras del género como Laura Roberts y Suzanne Collins le ha dado las herramientas para contar una historia que hasta hace poco estaba en su cabeza y que ahora ya está al alcance de todos. El sábado 29, a las 18.30 horas, lo presenta en la librería Santos Ochoa, ubicada en el centro comercial Odeón. Antes, la dará a conocer en su instituto, el Carvalho Calero, este viernes 28, a las 10.30 horas, para ESO y Bachillerato y el lunes 31 para los ciclos formativos.