Gabriel Barrós, director de Nordés: “Las personas deben estar en el centro del desarrollo”

La jornada “Galicia con sinergia. Innovación, Logística y Personas” que organiza, bajo el paraguas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Nordés Club Empresarial este jueves en la Sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao todavía tiene plazas disponibles y las personas interesadas pueden llamar al 981 303 511 o enviar un correo electrónico info@nordesclubempresarial.gal para formalizar su inscripción o resolver dudas.



Se trata, según explica el director de Nordés, Gabriel Barrós, de una iniciativa con actos en toda Galicia y que llega a la ciudad con el objetivo de “hablar de los sectores industriales, empresariales o financieros más destacados. En este caso, por la pujanza que tiene el puerto y por su condición de motor económico, lo centramos en la logística vinculada a la innovación y a las personas, es decir, todo lo que la innovación y el trabajo de las personas aporta a la logística en general y portuaria en particular”.



Tras las intervenciones institucionales del presidente del Puerto, Francisco Barea; el alcalde, José Manuel Rey; y la directora del Igape, Covadonga Toca, se presentará el encuentro, moderado por Pablo López, de Creativigo. El acto en sí se dividirá en dos conversaciones. En la primera, que comenzará las 10.20 horas, participarán el director del Puerto, Jesús Casás, así como el gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia, Iago Domínguez; y la directora de Recursos Humanos de Talento Grupo Internacional, Raquel Quiroga.



En la segunda mesa participarán el tecnólogo José Antonio Ferreira, que es también el delegado en Galicia de la Asociación Española de Transporte; Ricardo Samaniego, gerente de sector privado de Imatia Innovation; y Brais Méndez, cofundador y director general de Docuten.



“Escenario optimista”



El director de Nordés Club Empresarial señala que, aunque tiene la sede en A Coruña, su voluntad es “abrirnos a Ferrol y a Lugo”, aunque entre sus socios ya figuran empresas y organismos ferrolanos como la propia Autoridad Portuaria. “Es una gran catalizadora y dinamizadora de la actividad empresarial y comercial y, por lo tanto, también centra la reflexión de las necesidades a nivel logístico y de comunicaciones que representa Ferrol y el noroeste de Galicia para seguir creciendo y avanzando”.



Junto con las palabras Innovación y Logística, la jornada incluye Personas en el título, una muestra de la voluntad de Nordés por situar el “factor humano” en uno de los vértices del triángulo. “Es, desde luego, parte de la reflexión que se va a hacer”, avanza Barrós, “de hecho, va a estar con nosotros Raquel Quiroga, la responsable de RRHH de Talento, que se dedica precisamente a buscar personas cualificadas y a formar personas sin cualificar para la gran demanda que tiene la industria” en este momento.

“Si no hay esa inversión en capital humano, si no traes y retienes talento”, añade Barrós, “ya puedes tener las mejores máquinas y las mejores tecnologías que no será posible un desarrollo pleno de las potencialidades”.