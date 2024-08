La Fundación Santo Hospital de Caridad de Ferrol convoca un premio para trabajadores sociales

Como facilitan los últimos datos del Colegio General del Trabajo Social hay un total de casi 50.000 personas dedicadas a este sector que busca “promover el cambio y el desarollo scial, la cohesión social y el empoderamiento y fortalecimiento de las personas”, explican desde la USC.



Esta figura se ha ido implementando con el paso de los años en el espacio sociosanitario y, por ello, desde la Fundación Santo Hospital de Caridad de Ferrol –que tiene su dede en el Hospital Juan Cardona del grupo Ribera Salud– buscan apoyar a los estudiantes de dicha disciplina.



El grupo concoca un premio de 3.703,70 euros –3.500 euros netos ya que los impuestos corren a cargo de la fundación– para un graduado en dicha disciplina. Hay dos requisitos previos, que serían la finalización de los estudios en el curso escolar 2023-2024 y que sea por la Escuela de Trabajo Social de Santiago de Compostela.



Aquellos estudiantes que quieran optar tienen que haber obtenido el título en la primera convocatoria del presente año, con una residencia acreditadad en los municipios de Ferrol, Ares, Fene, Mugardos, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, Moeche, As Somozas y Cedeira.



El presidente del Patronato y hermano mayor de la fundación, Alberto Lens Tuero señala que se busca “ampliar el plano social de la Fundación”. Este galargón no es el único que se concede ya que, como recuerdan desde la agrupación, ya se han celebrado otras convocatoria en distintas ocasiones. Este año no ha salido a la luz el relativo al grado de Enfermería debido a cuestiones presupuestarias, pero no se descartan ediciones futuras.



Requisitos



Para poder optar a este premio se valorará el expediente académico, la entidad en la que se realizaron las prácticas reglamentarias, las cirscunstancias familiares o personales que impliquen un esfuerzo suplementario para el estudiante así como otras que el solicitante considere y que serán valoradas por la Comisión.



Dicho órgano estará formado por el presidente del patronato, dos vicepresidentes-consiliarios y tres vocales. Podrán entrar, asimismo, aquellos trabajadores sociales que puedan asesorar en la elección, pero sin posibilidad de voto. A diferencia de otras convocatorias, este premio es compatible con cualquier otra ayuda recibida por el estudiante por parte de organismo públicos o privados.



Para aquellos interesados, la solicitud puede presentarse vía postal o electrónica, esta última a través de el correo electrónico hermanomayor@fundaciónsantohospital.es hasta el próximo 30 de septiembre.



Desde la fundación avanzan que poróximamente se hará pública la convocatoria para dos becas de estudios para el mismo grado para estudiantes de primer curso. En este caso, la organización se hará cargo del coste del alojamiento –en residencia o Colegio Mayor–, las tasas académicas y los desplazamientos.