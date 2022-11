A Fundación Isla Couto cede a Exponav a memoria fotográfica do estaleiro de San Felipe

A Fundación Exponav continúa a incrementar os fondos do Museo da Construción Naval con novos elementos que contribúen ao coñecemento da historia dun sector tan relevante na cidade ferrolá. Deste volta, a Fundación Isla Couto vén de doar unha serie de material que permitirá recuperar a memoria do esquecido estaleiro de San Felipe, unhas instalacións nas que a comezos do século XX se facían barcos de ata 2.000 ou 3.000 toneladas e das que apenas hai información.



A cesión inclúe fotografías que reflicten o proceso de construción naval artesanal dos anos 20 e un proxecto inédito de prototipo de barco pesqueiro coa memoria redactada en galego. O uso do idioma, explican desde Exponav, non é casual, senón que reflicte o compromiso do autor, Ramiro Illa Couto, coa lingua.



Illa residiu en Ferrol entre 1921 e 1922, anos nos que desempeñou o cargo de xerente do estaleiro de San Felipe. Durante a súa estadía realizou unha serie de fotografías que reflicten todo o proceso de construción naval artesanal dos anos 20 e cuxas copias se poñen agora a disposición de Exponav. A documentación gráfica inclúe as instalacións do estaleiro, da paisaxe e da ría ferrolá e dunha procesión marítima e unha romaría, entre outras, o que permite recuperar a memoria visual da construción naval da época na zona.



Illa, que chegou a obter o título de piloto, colaborou activamente en Ferrol coas Irmandades da Fala e o grupo da editorial Céltiga, de Xaime Quintanilla e Ramón Villar Ponte.



Artesanal

O de San Felipe era un estaleiro de carácter artesanal, do que aínda se conservan pequenos restos espallados pola zona próxima á actual cetárea e que parecía esquecido da memoria colectiva ferrolá, aínda que na súa época chegou a estar considerado como un dos máis importantes de España –ao nivel de Barreras– segundo a enciclopedia Espasa. Era propiedade da Casa-Banca Deza, de Vilagarcía, que crebou no 1922 levándose tamén por diante este negocio.



A fundación que custodia a documentación relativa a esta instalación é unha institución de carácter familiar, con sede en Vigo, e creada para perpetuar as angueiras básicas da vida do seu primeiro impulsor, Ramiro Illa: o servizo a Galicia e o compromiso persoal coa recuperación da personalidade nacional e cultural galega, indican desde Exponav.



A cesión da documentación formalizouse nun acto no que participaron o xerente de Exponav, Rafael Suárez, e un dos patróns da Fundación Isla Couto, José Luis Pastoriza.



Desde o centro indican tamén que se alguén ten algunha información documental sobre este estaleiro pode poñerse en contacto co arquivo da Fundación Exponav a través do correo electrónico biblioteca@exponav.org.