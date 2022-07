Los finalistas del Concurso Runas se suben al escenario del Mundo Celta

La edición “máis longa da historia” del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira cede entre hoy y el jueves gran parte del protagonismo a los nuevos valores de la música celta. Con el objetivo de promocionar a estas formaciones nacía hace ya veintidós años el certamen Runas, evento que logró sobrevivir a la pandemia con la selección de las seis bandas finalistas correspondientes a las ediciones de 2020 y 2021, que, sin embargo, no tuvieron oportunidad de subirse al escenario para defender sus respectivas candidaturas al no celebrarse esos dos años el festival.



Ahora, estas seis se sumarán a las tres finalistas de este 2022 para protagonizar un certamen del que saldrán las tres formaciones ganadoras que en 2023 actuarán en el escenario principal de Estrella Galicia como parte del cartel del festival internacional.



En este espacio actuarán hoy las elegidas por el jurado este año: Foll on Crest (21.00 horas), Barea (22.00 horas) y JDC (23.00 horas). Mañana, con idénticos horarios, ofrecerán sus conciertos Germán Ruiz, Trikitrí y Groovy Celtic Band (finalistas en 2021) para cerrar el jueves el concurso de grupos noveles Faíscas da Pontraga, Deira y Holiday Club (2020).



Exposiciones



Y aunque la música folk es la clara protagonista del emblemático festival del Mundo Celta, el programa contempla, como cada año, otras variadas propuestas de las que puede gozar el público. Así, en las instalaciones del Concello pueden ser visitadas todos estos días –de lunes a sábado de 10 a 14.00 horas– las exposiciones “Gaitas, violíns e outras herbas; retrospectiva 2014-2019” y “A memoria do son, exposicións de instrumentos medievais”.



También se llevará a cabo la quinta edición del Obradoiro de Fotografía Documental de Rúa, para el que es necesario inscribirse a través del correo galioart.fotografia@gmail.com o en el teléfono 652 65 93 87.



Obradoiros de baile



También se llevarán a cabo, un años más, los obradoiros de baile que tanto interés suscitan entre el público y que tendrán lugar en las instalaciones del IES de Ortigueira. El viernes, entre las 16.00 y 18.00 horas, se llevará a cabo una actividad de baile asturiano; dedicándose la jornada del sábado al bretón (de 16.00 a 18.00) y al gallego (de 18.00 a 20.00 horas).



También en estos casos será necesario inscribirse de forma previa para poder participar en las tres actividades, totalmente gratuitas. Las solicitudes han de ser enviadas al correo obradoiros@festivaldeortigueira.com.