Un film con dos premios en Cannes ficha la música ferrolana de Nüca

El festival de Cannes no es el único que ha reconocido con varios premios a la película del director francés Boris Lojkine “La historia de Souleymane”, que, entre otros, también recibió nada menos que cuatro galardones en los César de este año. Este film, que sigue las vivencias de un inmigrante guineano en París e incluye uno de los temas del EP de Nüca “Niké”, se estrenará en cines, como el Duplex, el miércoles 30 de abril.



Pablo Sáenz es el ferrolano autor del proyecto Nüca, que ya estaba empezando a dejar un poco apartado por un trabajo a jornada completa cuando desde su sello, Ferror Records, le dieron la noticia: un prestigioso equipo de productoras francesas estaba interesado en incluir la canción “Deep Cumbia” en la banda sonora de una película.



La respuesta no dejó lugar a dudas y de hecho, esta revelación significó para el “artificiero” en la iniciativa de música electrónica “Aviso de Bomba”, que el año pasado se repartió por varios escenarios de Ferrol y Compostela, un impulso para continuar componiendo. Así pues, el artista ya puede anunciar que a finales de junio verá la luz un nuevo vinilo, de la mano del mismo sello local, en el que se incluirá el tema de la película como bonus track.



“Por cierto, es la que menos me gusta del EP”, comenta Pablo Sáenz sobre “Deep Cumbia”, comparando con el resto de canciones de “Niké”, un álbum con portada de Teresa Carballeira. En “La historia de Souleymane”, el tema ambienta el trabajo como repartidor del protagonista, que está interpretado por el actor no profesional Abou Sangare, reconocido con varios premios por su papel. Este mecánico de oficio saltó a los medios no solo por su talento sino por haber recibido una carta que le obligaba a abandonar el territorio francés poco antes del festival de Cannes, materializando la realidad que comparte con su personaje.

Nüca

En 2019, el proyecto de Pablo Sáenz ofreció su primer bolo en el centro social Artábria, dando a conocer así un auténtico espectáculo en el que produce música electrónica en directo, que describe como “percusiones y ritmos bastante bailongos en contraposición con ‘sintes’ sedositos y melódicos”.



Con esta propuesta se distancia de lo que suelen ofrecer habitualmente los DJs, que se basan en temas pregrabados para después mezclarlos en cabina. Posteriormente, las restricciones por la pandemia, que no permitían exhibir su música en vivo, le animaron a mejorar sus habilidades de producción y a día de hoy compagina ambas facetas.