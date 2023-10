A Filarmónica abre a tempada do seu 75º aniversario cun concerto da Real Filharmonía

A Sociedade Filarmónica Ferrolana cumpre esta tempada 75 anos de vida e a súa directiva quere que facer desta efeméride un curso especial, polo que, tal como explicaron o pasado martes na presentación da programación, ofrecerán concertos de distintos xéneros, así como actividades de divulgación musical co fin de “achegar a música clásica a persoas de todas as idades”.

A entidade, fundada en 1949, conta actualmente con máis de 400 socios, unha comunidade ampla pero lonxe da que tiña na década dos 80. A intención é medrar pouco a pouco cara a esa cifra e, para acadalo, convidan á cidadanía a sumarse. Por apenas vinte euros de cuota anual poderán beneficiarse de prezos moi asequibles en cada unha das actuacións. É o caso, por exemplo, do concerto inaugural desta tempada, que terá lugar mañá venres, día 6, ás 2030 horas no Auditorio de Ferrol, unha cita protagonizada pola Real Filharmonía de Galicia y que conta coa colaboración da Universidade da Coruña con motivo do inicio do curso académico na institución. Os socios pagarán só catro euros –e disporán dun servizo de autobús de balde desde a Praza de Galicia–, polos 15 que terán que aboar quen non o sexa. Os menores de 26 anos con carné de estudante poderán gozar da proposta por sete euros. As estradas está á venda na billeteira do Jofre e en ataquilla.com.

O nivel da programación elaborada pola Filarmónica para esta tempada queda demostrado con esta apertura de curso. A Real Filharmonía de Galicia estará dirixida en Ferrol por Baldur Brönnimann e contará coa partipación do pianista Alberto Rosado, que interpretará, adiantan desde a entidade organizadora, a obra “Ciel d´Hiver”, de Kaija Saariaho. Complétase o programa co concerto para piano e orquestra de György Ligeti e as Danzas Sinfónicas, op. 45, de Sergei Rachmaninov.

A Filarmónica Ferrolana ten unha forte presenza na programación cultural no que queda de ano. A entidade está detrás doutras cinco propostas ata decembro. Este mesmo mes trae á cidade, neste caso ao Jofre o día 26, a Lina Tur Bonet.

En novembro, o día 2, organiza no Auditorio o concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia e outro da Real Filharmonía o 24 e, xa en decembro, as actuacións de Ramón Gener o 13 no Jofre e, para despedir 2023, de novo a Sinfónica de Galicia o mércores 20.