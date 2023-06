Una ferrolana se encadena en un centro de menores de A Coruña

Una vecina de Ferrol se encadenó ayer en un centro de menores de A Coruña en protesta por la falta de información relativa a su hija, internada en el mismo y en paradero desconocido desde hace diez días. Al parecer, la joven, de 14 años de edad, se escapó de las instalaciones el sábado día 10 y, desde entonces, no se tiene constancia de dónde se encuentra.



Tal y como explicó la afectada, Ramona Corbalán, la menor fue internada el pasado 20 de mayo, primero en un centro de Pondevedra, del que también se fugó, y después en el de la ciudad herculina. De hecho, como detalla la madre, esta es la segunda vez que se escapa de las instalaciones coruñesas, aunque la primera vez fue localizada al poco tiempo.



Así, Corbalán critica que no se le informó en su debido momento de la situación –se enteró el lunes 12 por medio de una trabajadora social– y que le está siendo muy complicado el conseguir el parte de la denuncia presentada por el centro. “Me dijeron que no me preocupase, que la cría iba a aparecer, pero yo quería [la instancia] para poder subirlo a las redes sociales”, afirmó la afectada.



El problema, explicó, es que, a partir de ese momento, las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad la fueron remitiendo los unos a los otros –supuestamente la trabajadora social le “mandó” a la Policía Nacional, y de allí al cuartel de la Guardia Civil de Ferrol, luego al de Oleiros y, finalmente, a la Dirección del centro–, para acabar concluyendo que para conseguir el documento debe solicitarlo por medio de la Consellería de Política Social.



En este sentido, Corbalán apunta que la administración autonómica tiene la custodia temporal de la joven, lo que dificulta más si cabe el proceso. No obstante, asevera la afectada, eso no significa que no tenga derecho a ver a la menor y a ser informada de su situación. “¿Que mi hija está enfadada conmigo y no quiere hablarme? Vale, pero soy su madre, me tendrán que informar si se ha escapado”, censura.

Por último, Ramona Corbalán denunció que, al tratarse de un centro abierto, no hay una vigilancia adecuada –poniendo como ejemplo que ella misma pudo entrar libremente en varias ocasiones sin que nadie le dijese nada–. Asimismo, señala que el caso de su hija no es único, y que se han registrado muchos otros incidentes similares en estas mismas instalaciones. “Siempre estamos diciendo que protejan al menor, pero qué maneras son estas de hacerlo. Estoy muy frustrada”, concluye.