Ferrol volverá a la época de la Ilustración desde el próximo viernes

Desde el próximo viernes y hasta el domingo 16, el Concello volverá a su época más esplendorosa, el siglo XVIII. Será a través de la celebración de la cuarta edición del Festival Ilustrado que fue presentado por la concejala de Turismo, Maica García, junto a la responsable de Cites Ferrol, Cristina Saavedra.



La programación dará comienzo el día 14 con los escolares como protagonistas. Así, habrá un encuentro en la plaza de Armas para llevar a cabo un “Tik Tok ilustrado”, por el que recibirán un diploma acreditativo.

Por la tarde, a las 18:15 horas tendrá lugar la inauguración del festival en la plaza de Amboage, que estará seguida por un pasacalles ilustrado por el barrio da A Magdalena.



Ya el sábado, se viajará a la Ilustración con varios entremeses inclusivos a las 12:45 horas, en los que participan la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra y la Asociación Española contra el Cáncer. Otra de las acciones destacadas del día es la sesión de “noche ilustrada” que tendrá como espacio de celebración la sala de Armas del Arsenal de Ferrol a partir de las 21:00 horas, al que solo podrán asistir personas caracterizadas con ropa de época.



Sesiones de juegos, aperitivos, clases de maquillaje, visitas gratuita guiadas por el Ferrol de la Ilustración, tanto el viernes (1 7.30 horas) como el domingo 16 (11.00 horas) forman parte de la completa programación y para ambas será preciso inscribirse previamente enviando un mensaje de Whatsapp al número 663 333 853.



Aunque las fechas de celebración están fijadas para el próximo fin de semana, de no darse las condiciones meterorológicas adecuadas se trasladará a otras fechas, tal y como indicaron en la presentación del evento.

La edila de Turismo, Maica García recordó que se trata de “un evento único en España que recupera e pon en valor o estilo de vida que enchía as rúas e prazas no século máis glorioso”.



El festival, recordó la representante municipal, nace como elemento impulsor de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial: Cidade de Ferrol, Porto da Ilustración y, en esta edición, tendrá como elemento protagonista los juegos populares del siglo XVIII.



Como pasos previos se han llevado a cabo actividades como los talleres de costura en los que se están confeccionando más de 50 atuendos inspirados en la época, dirigidos por Bea Sieira en el local cedido por la AVV de Caranza. También habrá servicio de aquiler de indumentaria en Algodón Azul (40 euros para mujer, 30 euros para hombres y 25 euros para niños).



La programación puede consultarse en la web del Concello.