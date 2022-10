Ferrol vive una jornada de protestas con dos movilizaciones sucesivas convocadas por el sindicato CIG

La jornada de ayer resultó especialmente reivindicativa en la ciudad naval, con dos actos de protesta diferentes organizados durante la mañana por el sindicato CIG. Por una parte, el colectivo de trabajadores de la empresa Blavice, con sede en Narón y Vigo, realizó una manifestación por las calles de la ciudad naval para denunciar la intención de la Dirección de la misma de cerrar a causa, entre otros factores, de la gran deuda acumulada con su plantilla. Por otra, el sindicato celebró en diferentes puntos de Galicia concentraciones en protesta por la reducción de la atención presencial en los servicios públicos de Galicia –en Ferrol el acto se celebró frente al Instituto de la Seguridad Social–.



De esta forma, la primera de estas protestas tuvo lugar a las once de la mañana frente al edificio administrativo de la Xunta en la ciudad naval. Cerca de medio centenar de personas, entre trabajadores y representantes sindicales, marcharon por las calles María, Terra e Igrexa, para acabar de nuevo en la plaza Camilo José Cela, donde posteriormente realizaron una concentración. Así, el portavoz del colectivo, Xavier Rodríguez, recordó que, a día de hoy, Blavice Service “ten contratadas 84 persoas con diversidade funcional”, la mitad de ellas en Narón, y que “leva anos incumprindo as obrigas salariais co seu persoal”. “Nós intentamos negociar varias veces, incluso retrasando un ano o pago deses atrasos”, señaló Rodríguez, censurando que la Dirección “non nos deu outra opción” que el perdón de la deuda y que, al no aceptarlo, ahora decidió de forma unilateral el cierre.



Dependiendo “da solvencia de empresa”, aseveró el representante, los afectados podrán cobrar de la liquidación de la misma o por medio de Fogasa. En cualquier caso, el portavoz del colectivo reiteró que era posible que se tratase de refundar la compañía bajo otro nombre para poder modificar las condiciones laborales de estos trabajadores.

Atención presencial



La segunda protesta, en la plaza de España, comenzó pasadas las doce del mediodía y reunió sobre un centenar de personas –el personal de Blavice se unió una vez terminó su movilización– frente a las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La elección de este espacio, como explicó el sindicato, no fue casual, dado que es una de las muchas oficinas de la administración pública que, aún habiendo pasado mayoritariamente la pandemia de coronavirus, sigue adoptando un modelo de atención fundamentalmente telemática, estando cerradas al público buena parte de la semana.



De esta forma, el secretario comarcal de la central nacionalista, Manuel Grandal, apuntó que “o que está pasando aquí é unha situación tremendamente delicada”, denunciando que este modelo “deixa atrás” a “as clases máis desfavorecidas”. Grandal señaló que, en el caso del INSS, en esas instalaciones “xestiónanse pensións ou axudas”, por lo que limitar la atención a una sede electrónica supone un obstáculo para quien no puede o no sabe acceder a dichos recursos tecnológicos.



“O dramático de verdade é que a xente que ten posibilidades está indo a outras oficinas, como a de Ortigueira, Vilalba, A Coruña, Betanzos... Porque lles dan vez e aquí para que o fagan tardan coma mínimo un mes”, aseveró el sercretario comarcal, reiterando que esta problemática “se agrava” entre aquellos vecinos que “non teñen medios”.