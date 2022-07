Ferrol y Valdoviño compartirán sus medios náuticos en caso de emergencias en las playas

Los concellos de Ferrol y Valdoviño coordinarán sus medios náuticos de socorrismo para actuar ante situaciones de emergencia en sus arenales. Así, los alcaldes de las dos administraciones locales, Ángel Mato y Alberto González, firmaron ayer un convenio de colaboración para la movilización de forma conjunta de los servicios de rescate por mar en casos de operaciones de auxilio ante una emergencia en cualquiera de las playas más próximas a los límites municipales. “Trátase de aproveitar os recursos ao máximo”, aseguró Mato, con el que González coincidió en que “búscase unha maior efectividade”.



El convenio incluye la elaboración de un protocolo de comunicaciones compartidas para las peticiones de auxilio y la respuesta a estas con los medios que se encuentren más próximos, sin importar de qué municipio se trate, manteniendo en todo momento la protección de los espacios propios. El acuerdo se refiere exclusivamente a las embarcaciones y a sus medios materiales, así como a sus pilotos. En estos momentos Ferrol dispone de dos zodiacs y Valdoviño cuenta con tres pequeñas embarcaciones y una moto de agua.



Los dos alcaldes insistieron en que los concellos “están enfrontando graves problemas para prestar o servizo de socorrismo ao non dispoñer de persoal suficiente coa cualificación que esixe a Xunta, algo que non acontece noutras comunidades”, aseguraron, al tiempo que destacaron lo importantes que resultan en estos momentos acuerdos de colaboración como el rubricado ayer. Los regidores sostienen que la administración autonómica “escúdase en que quere incrementar a seguridade nas praias, e está conseguido o contrario”. También lamentan que socorristas que antes trabajaban en la zona se hayan ido a otras comunidades que no ponen trabas.