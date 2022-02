Ferrol recupera as propostas de ocio para os máis novos nos seráns de venres e sábados

A Concellería de Xuventude recupera as actividades de ocio nocturno para os máis novos coa proposta de cinco cursos que se levarán adiante entre o 4 de marzo e o 30 de abril no serán de venres e sábados. Diríxense a persoas entre os 14 e os 30 anos, empadroadas en Ferrol, e a inscrición está aberta a través do Rexistro Xeral do Concello (de forma presencial ou telemática).





O programa Movemento de Ocio Nocturno Alternativo (MONA) busca “favorecer e potenciar a participación e formación das persoas novas a través do ocio saudable como alternativa de ocio nocturno”, explica a concelleira Cristina Prados ao respecto. “Queremos fomentar actividades de diversión que combatan o achegamento ao consumo de alcol e drogas dos nosos veciños novos a través de actividades atractivas para eles”.





Cinco cursos

Os cursos levaranse a cabo na Casa da Xuventude, na rúa Almendra. Serán de edición e montaxe, fotografía artística, ioga, gravación de videoclips e maquillaxe con efectos especiais (makeup FX) e desenvolveranse, segundo o caso, entre as seis da tarde e as dez da noite.





Hai dez prazas dispoñibles cada día en cada un deles. Cada sesión é independente, non teñen unha continuidade, para así poder garantir que se ofrecen ao maior número de persoas posible. No momento da inscrición (aberta ata tres días antes de cada actividade) elíxese a data que se prefire. A listaxe de admitidos públicase no día anterior á celebración. No caso de haber vacantes continuará aberta e cubrirase con prioridade para os empadroados en Ferrol e, despois, os estudantes que acudan a centros da cidade.





Cada actividade ofrécese en diversas sesións independentes. O curso de fotografía artística está previsto os venres e sábados, do 4 ao 26 de marzo, de seis a oito da tarde. O de ioga desenvolverase os venres, do 4 de marzo ao 29 de abril, de sete da tarde a nove da noite. O de gravación de videoclips será os venres e sábados de marzo, de oito da tarde a dez da noite.





En abril continúa o ioga e comeza a formación en edición e montaxe, en catro sesións, os venres, de seis a oito. O de maquillaxe tamén se ofrece en catro oportunidades, os sábados, de sete a nove.





As bases, follas de inscrición e información sobre estas actividades pódense consultar na páxina web municipal.