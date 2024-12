Ferrol se ilumina de Navidad

Este año la Navidad llegó un poco antes a Ferrol, ya que el encendido del alumbrado del centro de la ciudad, se adelantó unos días con respecto a ocasiones anteriores.



La plaza de Armas volvió a ser esta tarde punto de encuentro de cientos de ciudadanos, niños y mayores, que no quisieron perderse el tradicional acto, que en esta ocasión contó con música desde más de una hora antes del momento de prender la luz.



El DJ El Pulpo fue el encargado de pinchar temas animados y discotequeros antes del encendido, que dejó paso, a continuación a música más propia de la Navidad, con el espectáculo Swing for Christmas de Bablu Band.



Cuando se acercaban las 19.30 horas, fueron desfilando hacia el escenario las jugadoras del Baxi Ferrol, con su capitana Àngela Mataix a la cabeza que, a pesar de no tener un buen día –perdieron contra el Spar Gran Canaria aunque disputaron un prometedor partido– lo dieron todo para animar al público asistente.

La capitana mostró, en nombre del equipo, lo afortunadas que se sentían de ser las encargadas de pulsar el botón del encendido de las luces e indicó que “es momento de disfrutar con los niños y la familia”, por lo que deseó de parte del Baxi Ferrol unas felices fiestas a todos.

El alcalde, José Manuel Rey, representantes de la corporación municipal y el almirante jefe del Arsenal, Gonzalo Villar, subieron al escenario con las jugadoras y el regidor se mostró encantado de ver una plaza de Armas llena para celebrar todos juntos “un momento tan ilusionante como a conta atrás para o inicio do Nadal”. Agradeció al Pulpo “ser xa un máis nesta celebración da cidade” y, especialmente, a las jugadoras del Baxi su participación y su ejemplo, indicando que “estas mulleres están levando por toda Europa o nome de Ferrol, sodes un orgullo para a cidade, unha cidade que recupera a ilusión e vós sodes as mellores para contaxiarnos esa maxia do Nadal”.



Tras las intervenciones, las manos se colocaron sobre el botón de encendido y fue entonces cuando el cono gigante de luces de la plaza de Armas comenzó a brillar, primero con luz blanca y poco a poco tiñéndose de colores azul, verde o rojo para ganarse los aplausos del público asistentes.



Junto a la iluminación de este elemento, que alcanza los 20 metros de altura, se llenaron de color los tilos de la plaza de Armas.



La fachada del Palacio Municipal también lució espectacular, con la cascada de luces en azul y blanco que es ya característica de los últimos años.



Desde la plaza, podían verse ya las arcadas de las calles Real, Dolores y Galiano, con dibujos de estrellas y figuras en tonos básicamente dorados y blancos, que se transformaron en adornos de mayor color en otras calles de la ciudad como la Magdalena.



Comenzó así un itinerario de parte de los muchos ferrolanos que se acercaron a la plaza del Concello a ver el inicio de la iluminación. Este camino se vio truncado, sin embargo, con algunas pequeñas decepciones como que el Belén de la plaza de España todavía no estaba encendido –ya funcionan las atracciones de feria en ese espacio– o como que la tan esperada pajarera del Cantón, con sus impresionantes animales, todavía no estaba concluida ni, como consecuencia, iluminada.



La que no defraudó fue la plaza de Amboage con la carpa de luces que la cubre cada año y la gran figura del pingüino, nueva en esta ocasión, que llamó muchísimo la atención de los niños, que ya hacían cola para fotografiarse con el animalito de grandes dimensiones y en llamativos colores. también en la plaza de Amboage se encuentra el luminoso con las letras de Ferrol, aunque no se encendieron con el resto de la iluminación.



Con este comienzo de Navidad se irá llenando de luz el resto de la ciudad. Un año en el que el presupuesto asciende a 166.000 euros para esta iluminación y la de Carnaval, a la que hay que sumarle los cerca de 33.000 euros destinados al cono-árbol de la plaza de armas o los 23.000 de la ornamentación de la pajarera.

En total habrá esta Navidad 350 arcadas –más las 100 que ya son propiedad del Concello–, un total de 33 árboles decorados y hasta 32 motivos con formas y luces en las plazas.



A la espera de que se iluminen el Belén o la pajarera también irán poniéndose en marcha otras iniciativa como la fábrica de Papá Noel a partir del día 13 de diciembre, para que los niños puedan entrar en el mundo de los sueños navideños con solo acercarse al Cantón.



En la zona rural, el alumbrado se iluminará el jueves, 5 de diciembre, en las inmediaciones del local vecinal de A Cabana, también con una fiesta que incluirá actuaciones musicales.

Las luces se mantendrán hasta el 7 de enero, día de San Xiao