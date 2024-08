Ferrol dice adiós al Eixo Atlántico por no cumplir los objetivos de captación de fondos europeos

En el año 1992, trece concellos de Galicia y del norte de Portugal, entre ellos Ferrol, acordaron fundar un organismo supramunicipal y transfronterizo con el objetivo de desarrollar programas de desarrollo conjuntos y de ejercer de “lobby” ante la Comunidad Económica Europea –posteriormente la Unión Europea– para la captación de fondos y defender los intereses comunes de la región. Así, en enero de 1993, comenzaba su andadura el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, que con el paso de los años siguió creciendo hasta alcanzar los 41 municipios actuales.



Sin embargo, la pertenencia de Ferrol a este grupo, pese a ser de sus fundadores, parece tener sus días contados. El pasado jueves, día 22, el grupo de gobierno trasladó al resto de formaciones de la corporación ferrolana en la comisión de Participación la propuesta de cese del término municipal en este organismo.



Tal y como recoge el acta de esta reunión, el Consistorio realizó en su momento “un estudo específico do balance de beneficios e gastos da pertenza do Concello durante máis de trinta anos ao Eixo Atlántico”, concluyendo que no se alcanzaron los objetivos fijados. En este sentido, el gobierno ferrolano asevera que no se logró la captación de fondos para paliar problemas tales como la carencia de infraestructuras, déficit industrial o servicios públicos. Asimismo, se censura que tuvo que ser el propio ejecutivo de la ciudad naval el que tuvo que “artellar instrumentos propios” para conseguir subvenciones comunitarias de cara a desarrollar proyectos como los centros cívicos de Ferrol Vello y Canido o la “Cidade do Deporte”.



Desde la oposición y el propio Eixo, no obstante, se apunta a que el cese de Ferrol, al igual que el de Ponteareas, Lalín y la Diputación de Ourense –todas ellas gobernadas por el Partido Popular–, es una respuesta de la Xunta a una serie de declaraciones realizadas a título personal por el secretario xeral del organismo, Xoán Vázquez, en contra de la planta de Altri en Palas de Rei.

Posición del gobierno local



Respecto a esta propuesta, que se llevará al pleno ordinario de agosto que se celebrará esta mañana –y que previsible saldrá adelante dada la mayoría absoluta de los populares–, el teniente de alcalde, Javier Rey, explicó ayer que esta decisión “no es nada nuevo”, dado que durante el mandato de Jorge Suárez (FeC) “ya se intentó salir”, pero que la propuesta no obtuvo los apoyos necesarios y que, por ello, no salió adelante. “Llevamos muchos años en el Eixo Atlántico y la verdad es que es una pena, pero vemos que para los fines que tiene esta organización, que son de asesoramiento principalmente para conseguir fondos europeos, la ciudad de Ferrol no los está obteniendo”, lamentó Díaz Mosquera.



Como contrapartida, el teniente de alcalde anunció que, a partir del próximo mes de septiembre, la ciudad naval contará con su propia oficina de captación de subvenciones comunitarias. Esto traerá consigo, además, la contratación de tres personas, apuntando Javier Díaz que ya se han desarrollado los baremos y que la próxima semana se celebrarán los exámenes de selección.



En lo que respecta a las críticas de la oposición sobre el cese en el organismo como respuesta a las declaraciones de Vázquez Mao, el número dos del gobierno local rechaza por completo esta tesis, insistiendo en que la salida ya se había planteado en el mandato de Ferrol en Común y que únicamente se basa en el incumplimiento de los objetivos que se habían fijado como miembro del Eixo Atlántico.

Respuesta de la oposición



La salida de la ciudad naval del organismo transfronterizo no ha dejado indiferentes a los grupos de la oposición, que afearon al Concello, entre otras cosas, que se tomase la decisión de forma unilateral y sin consenso.



Ángel Mato, portavoz del PSOE ferrolano, afirmó que esta resolución “no está suficientemente razonada”, señalando que, durante el mandato anterior, “trabajamos [con el Eixo] en numerosos estudios que nos sirvieron después para tomar posición en cuestiones muy importantes para Ferrol”, poniendo como ejemplo la conexión ferroviaria entre la ciudad naval y A Coruña. “Yo creo que el alcalde no puede decir que vamos a salir del Eixo Atlántico, del que fuimos fundadores, aduciendo que no hay gestión, cuando si no la hay será porque no lo habrá hecho él”, criticó Mato. Asimismo, el socialista apuntó a que no se entregó a los grupos el informe al que hizo referencia el gobierno local en la comisión y que, por ello, solicitará en el pleno que se le entregue este documento o, en su defecto, “que se retire del orden del día el punto”. “Creo que es una malísima decisión que tiene más que ver con obedecer instrucciones internas del Partido Popular que verdaderamente defender los intereses de Ferrol”, sentenció Mato.



Para Iván Rivas, portavoz municipal de la tercera fuerza en el pleno ferrolano, el BNG, “o que ten interese para esta cidade é procurar sinerxias para darlle solución aos nosos problemas máis urxentes en materia de infraestruturas, como é a conexión ferroviaria coa Coruña, sexa dentro ou fóra do Eixo Atlántico”. Así, el nacionalista invita a “adoptar unha postura unánime nesta defensa e que os organismos dos que formamos parte sexan capaces de traballar para que se execute”.



Por último, Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común (FeC), afirmó que desde su formación “valoramos de forma moi negativa esta saída unilateral cos trece votos da maioría absoluta que utiliza como rodillo o Partido Popular do Eixo Atlántico, unha entidade da que a cidade de Ferrol é fundadora”. En este sentido, Suárez reconoce que es necesario “moderar algunhas cousas”, pero que es importante “facelo desde dentro e non mediante esta saída intempestiva que non obedece máis que a motivacións políticas dictadas por un Partido Popular que actúa de forma piramidal e que veñen derivadas das críticas do seu xerente”. Así, el portavoz concluye que la decisión “non ten que ver coa captación de fondos”, afeando una vez más que no se tenga en cuenta la opinión del resto de grupos municipales.



Imposición de la Xunta



El secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, reconocía ayer su “decepción” por la decisión del gobierno de la ciudad de salir del organismo transfronterizo, no solo por lo “implicados que estamos con Ferrol, senón tamén polo cariño persoal que lle teño a José Manuel (Rey Varela)”.



Vázquez Mao aseguró que se trata de una “imposición por orde superior de Rueda” a raíz de unas declaraciones “a título persoal” que el secretario xeral del Eixo realizó en la emisora de la Cadena Ser en Lugo sobre el proyecto de Altri de instalarse en Palas de Rei. “Recalquei que esa era unha opinión a título persoal, pero o señor Rueda mesturouno todo e deu ordes aos catro alcaldes do Partido Popular no Eixo (Ferrol, Lalín, Ponteareas e Deputación de Ourense) de marchar”.



“Dáme pena que o PP convirta os seus alcaldes en compañeiros de partido”, añadió ayer Vázquez Mao, que incidió en que, pese a esta autoexclusión, “ninguén me vai escoitar falar mal de José Manuel Rey Varela, porque sempre estivo implicado en todos os temas do Eixo. Si lamento que ningún alcalde dese un golpe enriba da mesa e dixese que non”.



El secretario xeral do Eixo recordó que en su momento hizo declaraciones “moi duras” contra alcaldes del PSOE “e mesmo contra o Partido Popular na época de Feijóo, e nunca pasou isto”.



Vázquez Mao recordó además que Ferrol es miembro fundador del Eixo y que a lo largo de los años, desde Xaime Bello hasta Ángel Mato –en cuyo mandato pasó a entrar la ciudad en la comisión ejecutiva– “houbo sintonía” y, en todo caso, lamentó que “se houbese algún descontento ou desacordo tivo a ocasión de telo trasladado dentro do Eixo”.



A partir de ahora, Ferrol no podrá participar en los programas que se impulsen desde el Eixo Atlántico, una limitación que no supondrá que desde el organismo se siga “defendendo, por exemplo, un ferrocarril entre Ferrol e Lisboa ou investimentos para superar o maltrato que sufriu a cidade”.