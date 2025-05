“Ferrol Diario” revive por un día de la mano de Bieito Rubido en las conferencias del Casino

El Casino Ferrolano celebró este viernes otra de las conferencias que impulsa la entidad para celebrar el primer centenario de la inauguración de su emblemático edificio, obra del arquitecto Rodolfo Ucha, eligiendo para la ocasión al periodista cedeirés Bieito Rubido, director de “El Debate”.



El alcalde, José Manuel Rey Varela; la delegada de la Xunta de Galicia en las comarcas, Martina Aneiros; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares; la concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, y el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, entre otras personalidades, llenaron el auditorio para escuchar “La importancia del periodismo local: el caso de Ferrol”, una disertación en la que Rubido no escatimó en chascarrillos, haciendo más ameno su repaso por la historia del oficio periodístico.

Rey Varela y Aneiros junto a Rubido | Daniel Alexandre

Después de una semblanza del protagonista a cargo del presidente del Casino, Alberto Vázquez, el cedeirés recordó que “cuando era un chaval, pasaba por aquí, por la calle Real, de camino a la carretera Alta del Puerto, donde estaba ‘Ferrol Diario’”, introduciendo el que sería el hilo conductor de su charla, el periódico de los ferrolanos entre los años 1969 a 1981.

El Casino de llenó para la ocasión | Daniel Alexandre

Auge y caída



Así, hizo un repaso por aquella ciudad boyante en los años setenta, con Astano botando los grandes petroleros, con miles de muchachos haciendo el servicio militar y con Bazán funcionando a pleno rendimiento, todo un ‘caramelo’ para la familia Outeiriño, dueños de “La Región” de Ourense, quienes plantaron la semilla de la cabecera local en la única ciudad que no tenía porque, tras la marcha de “El Correo Gallego”, Ferrol se había quedado sin ella.

Con todo, el periodista no dudó en analizar que “Ferrol Diario” ya había nacido “con mal fario” y, aunque pasó épocas de bonanza, finalmente sucumbió recién estrenada la década de los ochenta, con la reconversión naval llamando a la puerta. Y, aunque empezó prometiendo, con retranca, que no iba a hablar de Sánchez, el Rubido periodista no pudo dejar de recordar la exclusiva de “El Debate” sobre el hermano del presidente del Gobierno.