Ferrol desafía el mal tiempo y se vuelca en la carrera contra el cáncer

En poco más de una semana, la ciudad naval pasó de gozar de un tiempo prácticamente veraniego a sumirse, gracias a la borrasca Aline, en pleno otoño. Este brusco giro meteorológico parecía hacer peligrar la ya tradicional carrera contra el cáncer que, como cada año, organiza la delegación ferrolana de la AECC.



Sin embargo, la amenaza de lluvia, que finalmente no se cumplió, no logró desanimar a los vecinos de la ciudad naval, alcanzando la prueba una de las cifras de participación más altas de su historia. “Este año la verdad es que estamos impresionadas, porque con los temporales que hemos tenido estábamos con un poco de miedo y que la gente tuviese la precaución de no apuntarse porque al final no se pudiese caminar”, señaló Isabel Estevan, presidenta de la delegación.



Afortunadamente el tiempo acompañó a la prueba solidaria, que logró reunir a más de 3.000 personas. Este año, además, resultaba especialmente significativo, al ser el primero desde 2020 en el que no hubo que establecer restricciones sanitarias –en 2022 no fueron necesarias las mascarillas pero sí la distancia de seguridad–.



Así, la carrera comenzó a las once en el Cantón de Molíns –una hora antes tuvieron lugar las pruebas para los más jóvenes–, con un recorrido de cinco kilómetros a lo largo de todo el casco urbano ferrolano.



“La verdad es que la respuesta de la ciudad ha sido maravillosa”, señaló Estevan, destacando además la concienciación de los ciudadanos ante una enfermedad que a muchos toca, de un modo u otro, muy de cerca. “Está visto que la gente se tira a la piscina a lo bestia”, celebra la presidenta, quien además destacó que al menos un millar de estas personas participaron en la modalidad federada de la carrera.