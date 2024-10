Ferrol en Común tacha de "intolerables" las listas de espera para la valoración de la Dependencia

Responsables de Ferrol en Común denuncian a través de un comunicado las “intolerables” listas de espera que deben soportar quienes solicitan ayudas en materia de Dependencia, concretamente critican que la valoración de la situación de dependencia en la zona se alargue por un plazo de dos años.



Desde la formación política sugieren que lo que no se puede hacer con una situación como esta es tratar de solventarla “cunha simplificación de trámites burocráticos, tal e como achegou como solución a conselleira de Política Social”.

Sostienen que “é obvio que o problema é a falta de dotación de persoal para un servizo esencial no que están en xogo multitude de trámites, como a axuda no fogar, a obtención de prazas residenciais ou bonificacións e exención nas taxas para estes cidadáns con especiais dificultades, é dicir, as persoas deben ser a principal preocupación das políticas públicas”.



Así, añaden que el propio Colexio de Traballo Social denunció que están desbordados y que esa supuesta simplificación burocrática lo único que hizo “foi empeorar a situación, con novos trámites que xeran confusión e sobrecargan de traballo aos profesionais”, afirman desde Ferrol en Común.



Desde la formación política consideran que la delegada territorial de la Xunta, “con competencias na materia”, debe intervenir “e esixir á Consellería de Política Social máis persoal no servizo, que primeiro sexa máis eficaz para a cidadanía e, segundo, que libere da sobrecarga e culpabilización dos profesionais adicados á valoración, que bastante fan con soportar o servizo”, apuntan.



Dicho lo cual desde Ferrol en Común han solicitado por Registro a Aneiros que “cumpra as súas funcións preocupándose porque as persoas que agardan por ter unha vida digna”. También recuerdan que esperan por estas valoraciones no solo gente mayor, también universitarios que necesitan tener esta acreditación para matricularse y acceder a plazas residenciales, entre otras cuestiones. Asimismo, piden mayor implicación al Concello de Ferrol y a la concejala Rosa Martínez en este asunto y que se mire “pola cidadanía máis vulnerable”.