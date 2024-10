Hace 20 años | Ferrol acoge un debate autonómico sobre la calidad en las escuelas infantiles

El catedrático de Didáctica e Organización Escolar de la Universidade de Santiago Miguel Zabalza aseguró en el marco del tercer congreso de Educación Infantil de Ferrolterra que la enseñanza en “este tramo de edad es fundamental en el desarrollo posterior de los niños”, sobre todo, añadió, en aquellos que no tengan posibilidades de acceder a recursos culturales en sus casas.

Zabalza, uno de los fundadores de la Asociación Galega de Mestres de Educación Infantil, explicó ante los más de 150 asistentes de toda la Comunidad gallega, los cinco puntos en los que debe basarse una escuela para que sea considerada de calidad.

En primer lugar, señaló los valores educativos que se trabajan en el centro. Considera necesario que las actividades que se realizan se comparen con otras de escuelas de alto nivel reconocido, ya que se pueden estar aplicando experiencias que se ha demostrado que no son correctas. Los resultados educativos son importantes, pero no mirados en exclusiva, porque “las infraestructuras no garantizan buena educación, pero sin ellas no se puede hacer buena educación”.

El clima de trabajo ha de ser agradable, para lo que los profesores han de tener buenas condiciones laborales. Para la calidad de las escuelas es importante la participación de las familias. Zabalza destacó que hoy en día el curriculum escolar ha variado considerablemente, con lo que se pueden ofrecer experiencias más ricas a los niños.