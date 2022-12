Ferreiro afirma que Narón paga el saneamiento y lamenta que Ferrol recurra a la vía judicial

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ha respondido a la denuncia interpuesta por el Concello de Ferrol para reclamar el pago de la tasa de saneamiento y depuración al municipio vecino. Asegura que siempre ha habido voluntad de pago y de dar una salida dialogada a las discrepancias en cuanto a la cifra de la liquidación pero que si el Concello de Ferrol decide acudir al juzgado, allí defenderá la posición de su gobierno.



“Nós somos partidarios sempre da vía do diálogo, unha vía que lamentamos que nesta ocasión non seguise o Concello de Ferrol”, explica Ferreiro. “Narón pagou a Ferrol incluso sen que nos enviasen as liquidacións que terían que remitir. É dicir, a nosa vontade de pago sempre estivo aí e é algo que non nos negamos, obviamente, a facer”. En ese sentido, recuerda la alcaldesa que de la siguiente anualidad tampoco les ha llegado liquidación.



Respecto a la denuncia, que recibieron la pasada semana, asegura que “desde Narón seguiremos defendendo sempre os intereses das nosas veciñas e dos nosos veciños e se ten que ser no xulgado porque así o decide o Concello de Ferrol, pois alí os defenderemos”.



El alcalde ferrolano, Ángel Mato, anunciaba en el pleno del miércoles que se habían iniciado acciones judiciales para reclamar el pago de facturas a Narón (y se refería a la difícil situación económica de Emafesa). Narón lleva años reclamando que se justifiquen los costes del servicio, criticando las acciones unilaterales del Concello de Ferrol y abonando el saneamiento según sus propios cálculos.



Visita turca



Un grupo de autoridades y especialistas en materia hídrica de Turquía visitaron ayer el tanque de tormentas Inxerto 2, que forma parte de los interceptores generales del margen derecho de la ría. Se trata de una delegación interesada en conocer la experiencia con infraestructuras cofinanciadas por la UE y, en especial, las relacionadas con las directivas europeas en materia medioambiental.



También participaron representantes de la Unión Europea, del Ministerio de Medio Ambiente de Turquía y personal técnico de la EDAR.



Acuaes recuerda que en esta actuación, en funcionamiento desde abril de 2017, se construyeron once tanques de tormentas, una red de colectores de 25,4 kilómetros y una estación reguladora. Se invirtieron más de 54,3 millones de euros, cofinanciados en un 80% por los fondos Feder 2007-2013 de la Unión Europea.