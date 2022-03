Dos feneses en el segundo Desafío Audiovisual y Fotográfico Illas Cíes

Reflexionar sobre las singularidades de las Illas Cíes, su valor e importancia para Vigo y su conservación, usando el entorno del archipiélago como único referente para la creación de las obras, es el objetivo con el que el Concello de Vigo lanzó, en el marco de la iniciativa de propuesta de candidatura de este espacio natural como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la segunda edición del Desafío Audiovisual e Fotográfico.



Entre los proyectos seleccionados –el gobierno olívico financiaba la realización de cinco cortometrajes y cinco proyectos fotográficos– se incluye “Inmensidade”, una exposición fotográfica con uso de realidad aumentada creada por los feneses Iria Santos y José Ramón Díaz.





Imágenes





La muestra, que desde el pasado día 10 y hasta el 17 de abril puede verse en la Casa das Artes de Vigo, reúne 19 imágenes de los puntos más emblemáticos dentro de las famosas islas en blanco y negro, “na busca de mostrar esa inmensidade que existe no lugar. Mais non se queda só aí, xa que no lugar das fotografías foron gravados audios e vídeos que documentan o espazo”, comentan sus creadores.



Así, a través de una aplicación móvil, el público puede visualizar a través de realidad aumentada los vídeos tomados en los puntos en los que fueron capturadas las imágenes. Los vídeos fueron montados utilizando un sonido binaural (un método de grabación y procesamiento de audio que permite que su reproducción sea lo más similar a la escucha del oído humano), para que con el uso de auriculares (que ellos mismos incluyen en préstamo en la exposición), los asistentes puedan sentirse como en las propias Illas Cíes sin necesidad de moverse del museo. La entrada a la exposición es gratuita y junto al proyecto de los dos creadores de Fene, pueden verse también obras que van desde la fotografía analógica hasta la lectura de cómics que pueden descargarse a través de códigos QR.