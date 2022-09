La Feira de San Claudio se inundó de música en el quinto Serán Careco Solidario

Decenas de vecinos de Ortigueira se volcaron ayer en la celebración de la quinta edición del Serán Careco Solidario; una iniciativa altruista que, mediante actuaciones, talleres y un almuerzo a precios populares, buscaba recaudar fondos para la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog).

La jornada, que en esta edición cambió de ubicación, celebrándose en la Feira de San Claudio, arrancó a las doce del mediodía con una sesión vermú. Xoldaina, Os Tantaberneiros y las Escolas de Gaitas de Ortigueira y

Cacharela fueron los encargados de amenizar estos entremeses. Como no podía ser de otra forma, la celebración continuó con un almuerzo popular, en este caso al ritmo de las formaciones Os do 21 e as Feriñas de Vicedo, Os

Pantoxos, Agrupación Folclórica San Xiao do Trebo y Os Sobrados de Bergondo.

Ya durante la tarde –a partir de las cinco–, el profesor Gabriel Guangiroli celebró un taller de baile tradicional, al que siguió una muestra de danza por parte del grupo Galumeira.

Finalmente, a las siete tuvo lugar el concierto de Deninghures, Tres Pesos y Os da Porfía, al que siguió una cena a precios solidarios amenizada por una foliada.