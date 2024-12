FeC tilda de “arbitrarias e opacas” las inversiones del plan director de la Cidade do Deporte

Ferrol en Común considera “opacas e arbitrarias” las inversiones que contempla el plan director de la Cidade do Deporte. La formación que lidera Jorge Suárez critica que el documento “unicamente contén catro páxinas con liñas xerais de actuacións a desenvolver” y que vaya a suponer un “desembolso” de más de 20 millones de euros “sen participación nin debate, nun proxecto megalómano que deixa fóra moitas das demandas prioritarias do deporte local”.



FeC ha pedido que la Cidade do Deporte no se conciba como un “proxecto pechado” y recordó que quedan fuera del plan “a cubrición dunha pista de tenis, a ampliación do módulo de atletismo, o arranxo dos campos de herba sintética anexos á Malata e outros”.



El grupo propone la creación de un consello que se abra a grupos políticos y entidades deportivas que promueva una presentación pública del plan director, que active un plazo de propuestas y alegaciones y que puedan incorporarse al documento.



“Todo o que non pase por esas liñas participativas abócao ao fracaso”, dice Ferrol en Común.