Febrero se cierra sin muertes por covid tras tres años de pandemia

Marzo de 2020 será una fecha para la historia del siglo XXI. La irrupción del coronavirus en Galicia y en el Área Sanitaria de Ferrol, después de semanas de alerta en la que se pasó del escepticismo al pánico, es un punto de inflexión que ahora, tres años después, parece quedar atrás, aunque sus consecuencias permanecen. El primer caso en Ferrolterra llegó a Mugardos en los primeros días de ese mes, aunque fue atendido por el Área Sanitaria de A Coruña, puesto que era un trabajador de allí. Pero en seguida se confirmó un caso en As Pontes y empezó el reguero de positivos, primero muy despacio y solo en personas con sintomatologías muy claras y, a partir de la generalización de los diagnósticos, con un ritmo mayor. Aquella primera ola, con su confinamiento riguroso y la paralización de la vida cotidiana salvo para trabajadores esenciales, causó 33 muertes, un pico de hospitalización de 55 personas y un máximo de 17 en la UCI.



Lo que ocurrió a partir de ahí desató meses de restricciones, confinamientos parciales, oleadas a caballo de distintas variantes del virus, ansiedad ante la vacuna y, en el invierno de 2021, el golpe más duro en Ferrolterra, afectando a residencias de mayores que estaban en pleno proceso de inmunización, cuando las dosis llegaban a cuentagotas. En febrero de 2021, hace dos años, murieron por coronavirus 74 personas en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. En el mismo mes del año pasado, nueve. En este 2023, ninguna.



Las restricciones se han ido abandonando –la última, la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público, que queda para establecimientos sanitarios y centros con pacientes de riesgo–, la vacunación se ha normalizado –está abierta a quien lo desee en el Arquitecto Marcide– y las cifras que continúan actualizándose diariamente reflejan esta asimilación del covid como una enfermedad más.



En los hospitales del Área Sanitaria, la UCI apenas tiene actividad relacionada con el coronavirus. Desde comienzos del pasado verano son mayoría los días en los que no hay ningún caso. Cuando sí tienen, suele ser una sola persona durante unos días, dos simultáneamente, de forma excepcional. En planta, este otoño-invierno se contabilizan entre 10 y 20 casos. En los momentos de mayor circulación de virus respiratorios se acerca más a la veintena, pero en general la media está en 13 desde mediados del pasado septiembre, según los datos que aporta el Sergas.

2021, el peor año

En cuanto a víctimas mortales, se abren amplios períodos sin fallecimientos. Estamos en uno de ellos y se da por primera vez en invierno. La última muerte relacionada con el coronavirus en el Área Sanitaria de Ferrol se produjo el 22 de enero. Era la cuarta de este año. Desde octubre han sido 16 los decesos, antes, en verano, durante un trimestre tampoco se comunicó ninguno.



En total, en toda el Área Sanitaria se informa de 337 muertes. De ellas, 90 se produjeron en 2020 (desde marzo); 149 en 2021; 94 en 2022 (concentradas en el primer semestre la mayoría); y cuatro en lo que llevamos de 2023.



Los casos activos, por su parte, han dejado de ser un medidor exacto de la situación desde la llegada de la variante ómicron, en las Navidades de 2021 y tras el cambio de protocolo de hace casi un año. Sí muestran, sin embargo, la tendencia, y en los últimos meses apunta a la planicie. Desde mediados de agosto la media de casos que se suman diariamente es de diez, con pocas oscilaciones.



En las cifras publicadas este sábado, son 73 los casos activos registrados por las autoridades sanitarias, con once personas ingresadas, una de ellas en la UCI. En las últimas 24 horas se incorporaron tres positivos al cómputo general. En los municipios, Cerdido, Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño no han tenido diagnósticos positivos en un mínimos de dos semanas. Monfero y Ares, ninguno en al menos los últimos siete días.



Las cifras totales, desde 2020, indican que se han dado 43.659 contagios en toda el Área Sanitaria. Las pruebas PCR, foco de atención durante meses por ser la manera más fiable de confirmar el diagnóstico, ascienden a 270.112. Se hicieron 83.860 test de antígenos y 97.901 pruebas de otro tipo.