Fco. Javier Sánchez | “Hablo de personas normales que llevan la historia a cuestas”

Acompañado por la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto, presenta hoy Francisco Javier Sánchez su primera novela, cuyos derechos se destinarán a la Asociación Solete.

Dice que la idea de escribir la novela surgió hace muchos años...



Sí, es una idea que lleva conmigo desde hace mucho. La novela se centra en la vida de dos personas, mis padres, a través de historias que durante muchos años me ha estado contando mi madre. Todo eso quedó en mi cabeza y durante una convalecencia de una intervención quirúrgica me dediqué a plasmar todo eso dándole forma de novela. Es la primera, sí, pero he estado muchos años recopilando información para hacerla.

¿Es un homenaje a las personas “corrientes” de la historia?



Es un homenaje a quienes llevaron a cuestas la historia pero que no la escriben; personas humildes, en muchos casos, y otras de ascendencia aristocrática, que tuvieron que coexistir con la miseria, el hambre, el dolor, la muerte, la guerra y las manipulaciones de los políticos, y que al final consiguieron sobrevivir. Es un homenaje a las personas normales y corrientes que no escriben la historia pero que la llevan a cuestas.

El título hace referencia precisamente a esa manipulación, ¿no?



Quienes vivieron esa época, entre 1928 y 1959, lo que querían era llegar al día siguiente, comer todos los días, tener un trabajo, una familia... Un futuro que no iba más allá de 24 o 48 horas y que se vieron inmersos en la manipulación de grandes intereses a través de unos hilos que podemos llamar ideales. Eso hace que la gente haga cosas de las que en muchas ocasiones se arrepiente o que después no quiere contar. Lo difícil de todo esto es recibir los testimonios de muchas personas que lo vivieron, porque desgraciadamente no tienen memoria o capacidad para poderlo contar, pero también es cierto que muchos no querían contarlo para no recordarlo o porque no estaban satisfechos con sus acciones.

¿Cuál es su relación con Ferrol?



Es intensísima porque el protagonista de la novela –mi padre– estuvo durante muchos años trabajando aquí todos los veranos y hasta los veintitantos estuve viviendo aquí, con lo cual hemos sentido Ferrol durante toda nuestra vida: no puedo pasar más de seis meses sin pisar la ciudad.

El libro tiene un fin solidario. Cuéntelo.



La bisnieta de los protagonistas, es decir, mi nieta, que vive en Boston, nació hace dos años con una parálisis cerebral muy severa. El tratamiento de estimulación es muy caro, así que los “royalties” van a ir a la asociación Solete, que recauda fondos para poder cubrir parte del tratamiento de Sol y, si es posible, de cualquier niño que necesite ese dinero.