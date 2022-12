A falta de ofertas obriga ao Concello de Neda a aumentar o orzamento de varias obras

O Concello de Neda activa a próxima semana, no marco da campaña (RE)descubre Neda, unha acción promocional coa que premiará á clientela do comercio e a hostalería local. Regalará 300 calendarios de sobremesa, ilustrados coas imaxes gañadoras do concurso fotográfico convocado recentemente, ás 300 primeiras que o demanden, e acrediten ter feitas compras nos negocios da vila.

Poderá obter este detalle quen realice, desde hoxe e ata o venres da próxima semana, un gasto mínimo de 10 euros no comercio ou nos bares, restaurantes e aloxamentos do municipio. Para iso, deberán presentar o seu tícket de compra na biblioteca municipal (Casa da Cultura), desde o 19 ao 23 de decembro, entre as 9 e as 13 e as 14 e as 20 horas. Os 300 primeiros consumidores que o fagan levarán o almanaque municipal.

Deste xeito, o Concello volve apostar, a través da campaña (RE)descubre Neda por vincular promoción turística e apoio a este dous sectores que dan vida ao municipio. Nesta liña, cómpre apuntar que aos autores/as das 13 imaxes que saen na publicación correspondéronlles outros tantos vales agasallo a trocar en negocios do municipio. Repartíronse deste xeito 700 euros.

O calendario pon en valor “o mellor de Neda” (natureza, paisaxes, patrimonio histórico...) e ven a contribuir á difusión turística do municipio e lembrando aos propios veciños o moito e bo que hai na localidade.