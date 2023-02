“Escoita ás Estrelas”, lema del cartel del Mundo Celta de Ortigueira 2023

El Teatro da Beneficencia de Ortigueira se vistió ayer de gala para celebrar un acto que, de algún modo, supone el pistoletazo de salida al evento más internacional y de mayor trascendencia que se celebra en el municipio, el Festival del Mundo Celta, que este año se celebrará del 9 al 16 de julio. Se mantiene así el formato de ocho días implantado el pasado año tras dos ediciones de ausencia por la pandemia.



Entonces, la organización asumía el reto de ofrecer “un festival inolvidable, duplicando su duración. Ahora, vistos los resultados, podemos afirmar que lo alcanzamos con creces, confirmando nuestra iniciativa y redoblando esfuerzos de nuevo para volver a ofrecer una elección de lo mejor de la música celta, haciendo de nuestro festival y de Ortigueira un escaparate mundial donde mostrar el talento de los grupos gallegos y los nuevos valores de la música celta a través del Concurso Runas”.



Así lo destacó ayer el concejal del Festival, Ángel Lozano, en el acto de presentación del cartel que ilustra la edición de este año, obra de Bea Luengo. Bajo el lema “Escoita as Estrelas”, su diseño constituye “un culto a la tierra y el cielo unidos, a los cuatro elementos, a todos los seres creando luz en la oscuridad. Ortigueira es un hogar de encuentro que nos acoge e invita a celebrar y compartir la vida gracias a la música. Ortigueira siempre me pareció un lugar de cuento. En sus comienzos el Festival nació con la idea de unirse para compartir música y momentos, recuperando nuestra cultura de raíz. Hay una calidad artística increíble y lo que más me inspiró es ver desde dónde crean los artistas su mensaje. Se genera un espacio donde estar juntos y compartir nuestras diversas voces, de volver a nuestras raíces, a la unión a la naturaleza y a crear arte para ampliar nuestro mundo con alegría y amor. Quería que el cartel reflejara todo ello”, comentó ayer la diseñadora.



Intentó encontrar un símbolo con el que se sintiese identificada cada nación para dibujar su constelación y convirtió los árboles del pinar en músicos para tocar todos juntos una melodía que irradia esa luz que cada verano ilumina la villa ortegana gracias a su emblemático festival.



Cartel



El acto de ayer permitió conocer algunos de los artistas que pasarán por el escenario: Algaire, Anxo Lorenzo e Eoghan Neff, David Bellas, Escola de Gaitas de Ortigueira, Felpeyu, Fetén Fetén con P. Pascual, Four Men and a Dog, Holiday Club, JDC, Le Vent du Nord, Rubén Díaz, Rura, SonDeSeu, Startijenn, Talisk, Trikitrí, Xabier Díaz, Xisco Feijoó, Xurxo Fernandes y muchos más. Así lo avanzó el director del festival, Alberto Balboa, que hizo hincapié en la filosofía del evento, “gratuito y abierto a públicos de varias generaciones”, destacó.



El alcalde, Juan Penabad, cerró el acto haciendo referencia al esfuerzo del equipo de trabajo del festival por conseguir el galardón de Mejor Festival de Galicia en los útimos premios Martín Códax. “Por cosas como esta el Festival es el evento más importante de los que acontecen en nuestro pueblo, lo que nos sitúa en el mapa, está fuera de toda duda, por eso potenciarlo no es una decisión, es una obligación”.



Destacó asimismo la “apuesta firme y decidida” del equipo de gobierno por seguir haciendo crecer el evento, consolidando su ampliación en el tiempo, con el nuevo formato de ocho días, que permite, dijo, “no solo que se acerque más gente a nuestro pueblo, nuestros comercios, nuestros restaurantes, nuestras playas, sino que hace que tanto la llegada como la marcha de los visitantes sea más escalonada, mejorando así su experiencia turística y cultural. Nuestro Festival es ahora, más único si cabe, pues ningún otro festival celta en el mundo programa conciertos de forma gratuita durante ocho días”.



El concierto de Anxo Lorenzo y Eoghan Neff puso el broche final al acto celebrado ayer.