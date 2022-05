Entidades de Ferrol y comarca reciben subvenciones para infraestructuras culturales

Entidades gestoras de espacios de exhibición de espectáculos de teatro, danza, música, magia o nuevo circo, tanto privadas como integrantes de administraciones locales, se han visto beneficiadas de las subvenciones convocadas por la Xunta de Galicia para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de artes escénicas y musicales.





A estas instalaciones se destinan 1,2 millones de euros en la mejora de 46 teatros, auditorios y salas de la comunidad gallega, 26 de ellos privados y 20 de titularidad pública.





Entre las instalaciones públicas figuran solicitantes de la comarca y de la cabecera de esta. Así, tanto el Concello de Ferrol, como el de Narón, Ortigueira y As Pontes presentaron solicitudes. Sin embargo, mientras la de Ferrol fue desestimada, por no ajustarse a los requisitos, sí se han concedido ayudas al Auditorio del Pazo da Cultura de Narón –40.144 euros– y para el Teatro de Beneficencia de Ortigueira, 23.913, y Cine Alovi de As Pontes, 25.614 euros.





En cuanto a entidades privadas, figura la la sala de conciertos ferrolana La Room, beneficiada con 19.586 euros y la Sala Guión de Pontedeume, 16.000 euros.





Se trata de la primera tanda de concesiones en el marco del programa de apoyo extraordinario, que tendrá continuidad con una segunda convocatoria a finales de año. Son ayudas gestionadas desde el departamento de Industrias Culturais de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade al amparo del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation.





La mayor parte de los proyectos subvencionados se centran en la renovación o instalación de equipos digitales de iluminación, vídeo y sonido, así como en el reacondicionamiento de la caja escénica o en la mejora de los sistemas de climatización, entre otras acciones, que deben llevarse a cabo antes de que finalice 2022. Las ayudas también buscan la mejora de las condiciones de trabajo del personal técnico y artístico, así como reforzar la calidad en la exhibición de los espectáculos.