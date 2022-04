El Eixo Atlántico celebrará en Ferrol la feria turística “Expocidades”

Ferrol será anfitriona este mes de mayo de la feria turística “Multicidades”, un evento que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de mayo y que coincidirá también con la celebración en la ciudad naval de la XVII Mostra Musical del Eixo A-tlántico –14 y 15–, por lo que Portugal y Galicia estarán más unidas que nunca en la ciudad naval con eventos tanto turísticos como culturales.



“Expocidades” alcanza su sexta edición con una feria turística y reunirá en la plaza de Armas a un total de 32 casetas de distintas localidades gallegas –16– y lusas –11– que mostrarán sus potencialidades como puntos de destino turístico. Además, habrá otros cinco stands de expositores como el Foro termal, la agrupación de localidades de las ribeiriñas del Duero o el patrimonio Porto Norte, entre otras.



Degustaciones y actividades como un showcooking que tendrá lugar en el mercado de A Magdalena –a cargo de los responsables de O Camiño Inglés y A Gabeira– completarán la oferta de la feria a lo largo de estos días, en los que habrá, además, visitas guiadas por la ciudad.



Esta iniciativa de turismo de proximidad fue presentada ayer por el alcalde, Ángel Mato, y el secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, acompañados de las ediles de Turismo, Mayte Deus, y de Patrimonio Histórico, Eva Martínez.



Mato explicó ayer que la feria pretende “dar a coñecer as cidades do Eixo no seu mercado inmediato ao tempo que enriquecer a relación entre produtores turísticos e os propios operadores e axencias de viaxes do territorio”.



Apuntó, además, que eventos como este forman parte “da estratexia na que estamos a traballar intensamente para atraer visitantes á cidade, gañar poboación e dar a coñecer tanto a calidade de vida que ofrece Ferrol como toda a nosa riqueza turística e patrimonial”.



La concejala de Turismo, Mayte Deus, apuntó que en “Expocidades” se potenciarán proyectos como la Dieta Ártabra, las demostraciones de cocina –el día 14 en el mercado–, además de facilitar los desplazamientos con Caranza –epicentro de la Mostra musical– por medio de la puesta en funcionamiento del tren turístico.









Patrimonio Mundial





La edil Eva Martínez explicó otra parte de la oferta, vinculada con la potenciación de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, que incluirá visitas guiadas para la ciudadanía, los expositores y las autoridades, además de sacar de nuevo a la calle a los personajes de la Ilustración para recabar apoyos y dar a conocer la propuesta de Ferrol ante la Unesco.



En este sentido, desde el Eixo Atlántico, Vázquez Mao anunció el respaldo de las localidades que integran el organismo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial. Indicó así que “imos implicarnos e despregar todos os mecanismos dispoñibles para apoiar a proposta ferrolá”.