O DOG publica os festivos de 2023 e repara o erro ferrolán co Martes de Entroido

O Diario Oficial de Galicia publicou na súa edición de onte a resolución da Dirección Xeral de Relacións Laborais pola que se dá publicidade ás festas locais de 2023 en todos os concellos de Galicia. Ferrol aparece neste listado co 21 de febreiro, Martes de Entroido, e co 10 de abril, Nosa Señora de Chamorro. Queda así solventado o erro que levou a que se publicara no Boletín Oficial da Provincia (BOP) que volvería ser feirado San Xiao (o 7 de xaneiro), a pesar de que había un acordo entre os grupos para non escollelo por cadrar en sábado. Non se remitiu o cambio e o BOP empregou os mesmos festivos do ano anterior.



As festividades locais durante o Entroido son case unánimes nos vinte concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. As dúas eleccións de Monfero son o luns 20 e o martes 21 de febreiro. Ares e Fene seleccionan o Mércores de Cinza (ademais do 30 de maio, Voto de Chanteiro, e do 7 de agosto, San Salvador) e o Martes de Entroido será festivo nunha quincena de localidades. Ademais do xa citado Monfero, están nesta situación Cabanas (tamén 30 de novembro, Santo André), A Capela (e o 16 de agosto, festa patronal), Cariño (co 24 de agosto, San Bartolomeu), Cerdido (e o 3 de xullo), Ferrol, Mañón (e o 11 de setembro), Moeche (co 14 de agosto), Narón (xunto co 23 de novembro), Neda (8 de setembro), Ortigueira (29 de xullo, Santa Marta), As Pontes (co 17 de xullo, festa do Carme), San Sadurniño (máis o 3 de xullo), As Somozas (tamén o 24 de xullo) e Valdoviño (17 de agosto, San Mamede).

Á marxe

Hai tres concellos de Ferrolterra que se desmarcan do Entroido por teren as súas festividades fixas moi marcadas pola tradición. É o caso de Cedeira, co 13 de xuño, Santo Antonio, e o 25 de xullo, Santa Ana; Mugardos, o 7 de xaneiro e o 30 de maio, Voto de Chanteiro; e Pontedeume, que ten os seus festivos nas Peras pero que, cando coinciden en fin de semana, escolle o día de San Miguel. É o que pasará en 2023, con festividades o 8 de setembro e o 29 dese mes.