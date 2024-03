La Diputación se involucra en la promoción de la vieira ferrolana

La vieira de la ría de Ferrol se está convirtiendo poco a poco en uno de los productos más demandados y apreciados por los amantes de los bivalvos. No obstante, al tratarse de un marisco local no es de extrañar que resulte hasta cierto punto desconocido fuera de la región –si bien ya se comercializa ultracongelado, conservando así todas sus propiedades y sabor–.



Ante esta coyuntura, la Diputación ha decidido dar un paso adelante e implicarse en la promoción de este marisco. Así, aprovechando que los profesionales de la Cofradía de Pescadores de Barallobre están inmersos en plena campaña de este producto –que durará hasta el próximo día 26–, el vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, y la responsable de Plan Provinciais del organismo, Cristina García, visitaron ayer el pósito fenés para conocer de primera mano el desarrollo de esta nueva temporada de capturas y analizar con sus responsables potenciales vías de colaboración.

El encuentro



De este modo, los representantes de la Diputación estuvieron acompañados por el patrón mayor de la Cofradía, Jorge López, y su secretario, David Pita, quienes les enseñaron las instalaciones y las diferentes labores que se desarrollan en las mismas. Tras conocer la actividad del pósito y, sobre todo, su producto estrella, ambas partes mantuvieron una reunión para abordar las potenciales vías de colaboración.



El organismo coruñés propuso, de esta forma, que la vieira plana de la ría de Ferrol se incorporase al soporte “A provincia que sabe”, una iniciativa de la Diputación para llevar productos de todo el territorio a ferias gastronómicas y “showcookings” tanto de Galicia como de toda España. “Este produto de alta calidade cumple con todos os requisitos para incluílo no noso selo de excelencia turística e gastronómica”, aseveró Regueira, incidiendo en que este certificado de garantía es una vía perfecta para introducir la vieira “nun mercado gourmet e na restauración de alto nivel”.

Reunión posterior a la visita a las instalaciones del pósito fenés | Cedida



Asimismo, durante el encuentro también se valoraron “outras fórmulas de cooperación” para poner en valor este producto, como puede ser la celebración de una fiesta de exaltación de estos bivalvos.



Por su parte, Jorge López agradeció al organismo provincial “o interés mostrado” por la vieira de la ría. “Nós máis contentos que nada, ademais é un produto que é cada vez máis gourmet, tanto para a restauración xeral como para a de alto nivel, así que ofreceremos a posibilidade de ir a eventos, a feiras, a facer ‘showcooking’ con eles e ao mesmo tempo promocionalos nas nosas festas gastronómicas”, señaló.



En este sentido, López recalcó que esta colaboración no se limita al plano autonómico, sino que su intención es llevarlo “a diferentes eventos de dentro e fora de España”. “Para nós e para a ría de Ferrol é moi importante porque podemos mostrar o noso produto como xa estábamos facendo”, celebró.

Fiestas



Respecto a la posibilidad de celebrar fiestas de exaltación de este marisco, como la realizada el pasado agosto en Fene, el patrón mayor aseveró que ya están planeando una nueva edición.

Las vieiras de mayor tamaño son suficientes para alcanzar los topes diarios | D.A.



“Tamén estamos vendo outras posibilidades de facer algo exclusivo cando estemos nunha campaña da vieira para que a xente poida vir a probar o que é a vieira en fresco”, detalló López, explicando que “normalmente no verán non se fan as campañas e por iso nese momento non hai produto fresco”. No obstante, López insistió en que, pese a ser congelados, los bivalvos siguen conservando “as mesmas garantías, a mesma calidade, o tacto... é idéntico ao 100%”, especialmente en el caso de esta vieira, dado que se emplea un proceso especial que la hace idéntica a la fresca.

El pósito fenés celebra la buena marcha de la campaña en su tercera semana

La actual campaña de la vieira de Barallobre, que comenzó el pasado 19 de febrero y se extenderá al próximo día 26, está siendo más que satisfactoria para el pósito fenés. A punto de completar la tercera de las cinco semanas de esta temporada, el patrón mayor de la rula, Jorge López, celebró los buenos resultados que se están cosechando.



“A cousa está indo moi ben e os topes estanse alcanzando moi rápido”, señala López, explicando que “ás once normalmente temos terminado xa, con tódolos barcos cos topes feitos”. En este sentido, el responsable del pósito detalla que la mayor parte de los profesionales están alcanzando sus máximos únicamente con las unidades de más tamaño –”é dicir, do precio máis alto que se lle paga ao mariñeiro, que é 4,75 euros o kilo e que non é o mesmo que o de venta ao público”–.



En esta temporada, apuntó López, están participando unas once embarcaciones con una treintena de profesionales de la mar.



Asimismo, el máximo responsable del pósito insistió en que en esta campaña “hai cantidade e calidade”, con vieiras de gran tamaño “cun músculo e un coral casi ao 100%”. Esto, apunta, repercute “na demanda que estamos tendo, tanto a empresa coma nós”, en referencia a Artesanía Rías Baixas, compañía evisceradora y comercializadora de mariscos con la que la entidad tiene un acuerdo. “Falamos tanto en fresco como en conxelado. Para nós é a primeira camaña que vendemos en fresco aquí na Confraría e a verdade é que está sendo todo un éxito”, celebra Jorge López, añadiendo que han tenido días en los que incluso se han alcanzado las 500 unidades vendidas.



Del mismo modo, el patrón califica la campaña de “un dos eventos máis importantes para a ría de Ferrol”, dado que podría abrir la puerta a que este bivalvo se convierta “nun dos produtos estrela”, aumentando la demanda. Esto se traduciría, concluye, en que se mantengan estos precios para los profesionales.