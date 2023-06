La Diputación destina más de 700.000 euros a sus dos líneas de ayudas PEL-Pemes en el área de Ferrolterra

La Diputación de A Coruña dio a conocer, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la resolución de ayudas concedidas por municipio para la convocatoria 2023 de sus dos líneas de ayudas dentro del programa PEL-Pemes. En el caso de Ferrol, Eume y Ortegal, el organismo provincial destinó un total de 725.460 euros para ambas subvenciones, lo que cubriría de media el 95,25% del importe solicitado.



De un modo más concreto, para la línea Creación e Ampliación, destinada a la contratación de nuevos trabajadores, se concedieron 489.802 euros de un total de 539.079 (el 90,8%); mientras que para Mantemento, que busca dar continuidad a los puestos de trabajo indefinidos creados en la anterior convocatoria, se aportó el 99,7% del importe solicitado –235.658 de 236.180–.

Apoyo

Así, el presidente en funciones de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, recordó que el objetivo de estas líneas de ayudas era “apoiar a creación de emprego estable e de calidade, especialmente nos concellos máis pequenos e rurais da provincia”. Asimismo, González Formoso incidió en que este año no solo se incrementó la dotación respecto a la convocatoria de 2022 para ambas líneas, sino que dichas cuantías se ampliaron de nuevo “a posteriori” en vista de la gran cantidad de solicitudes recibidas.



De este modo, en el caso de Creación e Ampliación, el crédito inicial pasó de los 2,9 a 3,5 millones de euros; y para Mantemento el montante pasó de uno a dos millones.

Municipios

Desde un punto de vista municipal, la comarca de Ferrol obtuvo un total de 147.972 euros en la primera de estas líneas y 86.357 en la segunda; el Eume, 207.917 y 74.674 euros, respectivamente; y Ortegal, 98.283 y 42.626 euros.



A nivel de concellos, en las subvenciones de Creación e Ampliación se concedieron ocho solicitudes en As Pontes; siete en Pontedeume; cinco en Cabanas y Ortigueira; tres en Ares, Cerdido, Fene y Mugardos; dos en A Capela y San Sadurniño; y una en Cariño, Cedeira, Moeche, Neda y As Somozas. Para la línea de Manemento, se aprobaron cuatro peticiones en Valdoviño; tres en A Capela; dos en Ortigueira, Pontedeume y San Sadurniño; y una en Cabanas, Cedeira, Fene, Mañón, Moeche, Mugardos, Monfero y As Pontes.

Apuesta por el rural

Por último, desde el organismo provincial se incidió en la apuesta que se está haciendo por la generación de empleo –y por tanto por la fijación poblacional– en aquellos municipios, principalmente rurales, de menos de 20.000 habitantes. En este sentido, la Diputación señaló que, gracias a la convocatoria de 2023, los autónomos, microempresas y pequeñas compañías de A Coruña podrán emplear –o dar continuidad al trabajo– a 544 personas.



De este modo, la línea Creación e Ampliación permite subvencionar el 70% de los costes laborales de nuevas contrataciones durante un período máximo de un año –con un tope de 15.000 euros–; mientras que Mantemento está destinada a aquellos beneficiados de la anterior convocatoria que, durante 2022, hiciesen indefinidos a los nuevos empleados. En este caso, se financiará el 50% de los gastos laborales, con un límite de 11.000 euros.