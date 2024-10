Vlakyth, W.A.A.H.! y Turbo Kraks, en el festival Maestros del Césped en la Ruido esta noche

A las 22.00 horas comienza en la sala Ruido –Real, 223– la primera edición del festival Maestros del Césped, una propuesta innovadora que inciden en la idea del videojuego retro como “medio para una puesta en escena, en este caso musical”, según explican los gestores del establecimiento.



Así, la estética de las míticas máquinas Arcade y de un concepto de juego como el Neo Turf Masters se fusiona con la música punk-pop y post-hardcore que ofrecen los tres primeros participantes, dos de ellos procedentes de Euskadi.



Los primeros en saltar a la palestra serán los coruñeses Vlakyth, banda de post-punk formada en 2021 que incorpora influencias de otros géneros como el rock progresivo, ambient, o metal.

Del País Vasco son originarios We Are Apes, Hello! (W.A.A.H!), power dúo formado por Andoni y Mikel con influencias diversas de los años 80, 90 e incluso actuales como Clouds Nothings o Joyce Manors.

Por último actuarán los ferrolanos Turbo Kraks, un power trío de post-hardcore bebedores de una tradición muy potente como la de Fall of Troy o Rage Against the Machine.



Las entradas en taquilla pueden adquirirse por 10 euros, dos menos si se compran en Entradium o Monsters and Tattoos.