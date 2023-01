El desplazamiento de la tormenta al sur deja un fin de año con mucha lluvia pero sin incidencias en Ferrol

El área de Ferrolterra despidió el año con una noche tranquila pese a las malas condiciones meteorológicas. Si bien se trataba del primer fin de año sin medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus y, por tanto, se esperaba más movimiento de lo habitual, desde la Policía Local de Ferrol se aseveró que se trató de una velada muy calmada, sin intervenciones destacables o conflictividad en las calles. De igual forma, pese a que el tiempo siguió siendo adverso, a medida que pasaban las horas y se aproximaban los últimos momentos de 2022 la tormenta que golpeó Ferrolterra durante buena parte del día comenzó a desplazarse en dirección sudeste, dejando una noche tranquila y sin intervenciones de los servicios de urgencia.



De esta forma, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 se señaló que, si bien a lo largo del día la provincia de A Coruña había sido la que había registrado un mayor número de intervenciones –especialmente en el término municipal de Narón–, durante toda la jornada de ayer apenas se recibieron llamadas para solicitar asistencia. Así, desde la medianoche del sábado tan solo se tuvo constancia de dos incidencias, ambas en el concello de Cabanas.



Por un lado, minutos antes de las seis de la madrugada, en el Camiño do Vinteún, en la parroquia de San Martiño do Porto, un particular alertó de que varias piedras y rocas habían caído sobre la calzada, impidiendo la circulación. Desde el 112 se desplazó hasta el punto al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, que en apenas media hora limpiaron el paso –aunque quedaron restos de cascotes en un segundo camino que daba acceso a varias viviendas–.



Por otro lado, sobre las 13.55 horas en la calle Hilario Ruíz –en las inmediaciones del túnel del tren–, parte de un talud se desprendió, dejando multitud de escombros sobre la carretera. Al igual que en la anterior ocasión, un particular alertó al 112, señalando que la calzada estaba bloqueada. En esta ocasión, además de los profesionales del GES se desplazaron hasta el punto los Bombeiros do Eume, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Cabanas.

Incidentes del día anterior

Como ya se mencionó, la noche del 31 al 1 fue notablemente tranquila, especialmente teniendo en cuenta las numerosas incidencias registradas apenas unas horas antes.



Las más destacables en la comarca, como señaló el 112, fueron la caída de una gran rama sobre el tren que cubría la ruta Ferrol-Oviedo a la altura de Cerdido –que obligó a los pasajeros a continuar el recorrido en bus–; el desplome de una torreta de alta tensión sobre otras líneas eléctricas en Xuvia que dejó sin luz a los vecinos del área durante horas; o el desprendimiento de la cubierta de un edificio de nueve plantas en Ferrol a causa de los fuertes vientos.