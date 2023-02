El descenso en los graneles sólidos lastra los resultados de comienzos de año de la Autoridad Portuaria

El arranque del presente 2023 no ha sido todo lo positivo que se esperaba para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Una ligera caída en los sólidos, principal área de actividad del organismo presidido por Francisco Barea, ha logrado lastrar un balance del mes de enero con resultados más que notables en el resto de tráficos.



Así, según el último informe de Puertos del Estado, publicado esta misma semana, las dársenas ferrolanas comenzaron el ejercicio un 3,4% por detrás del pasado año –830.148 toneladas frente a las 859.177 de 2021– y un 5,95% por debajo de enero de 2020 (882.708), antes de que estallase la pandemia de coronavirus. Esta tendencia, según se puede observar en el documento estatal, también se dio en los puertos de Vigo y Vilagarcía, saliendo A Coruña y Marín mucho mejor parados, especialmente este último.



Como ya se señaló, el principal motivo de este descenso fue la caída de los graneles sólidos; la principal actividad de la Autoridad Portuaria ferrolana y que es especialmente sensible a los problemas que atraviesan la planta de Endesa de As Pontes y la factoría de Alcoa en San Cibrao –el carbón de la primera y la bauxita y alúmina de la segunda son de sus tráficos más importantes–. De esta forma, esta área de negocio pasó de las 525.317 a las 249.197 toneladas, es decir, un 52,6% menos. De hecho, la caída fue tan pronunciada que el puerto de A Coruña, que tradicionalmente domina el sector de los graneles líquidos pero con una menor presencia en los sólidos, acabó adelantando a la ciudad naval, registrando un total de 521.589 toneladas –una cifra inferior a la de Ferrol en enero de 2022 y ligeramente superior a la de 2020, aunque por aquel entonces Caneliñas ya sufría la crisis del carbón por el cierre de Endesa As Pontes–.



En cuanto al área de los líquidos, la situación fue completamente inversa, aun cuando la Autoridad Portuaria no logró superar los resultados de la ciudad herculina –acercándose bastante, eso sí–. En este segmento, Ferrol-San Cibrao arrancó el año moviendo 458.282 toneladas, un 53,5% más que en enero de 2022 (298.532); un 52,88% por delante del mismo período de 2021 (299.768); y un 56,16% por encima de 2020 (293.467). Cabe señalar que la invasión rusa a Ucrania tuvo un impacto relativamente positivo en este sector, dado el incremento en la demanda de combustibles alternativos, como el GNL.



Continuando con las diferentes áreas de actividad del puerto, la mercancía general, sección que cada mes lidera Vigo, también registró un espectacular incremento, cerrando el mes de enero no solo como una de las dos Autoridades Portuarias de Galicia con resultados positivos, sino también con el mayor incremento porcentual de toda la Comunidad –incluso adelantando en volumen a Marín, la segunda del “ranking” tras la ciudad olívica–. Así, Ferrol comenzó el ejercicio con un total de 121.849 toneladas, nada menos que un aumento del 253,6% respecto al año anterior (34.455) y del 64,44% frente a los datos previos al inicio de la pandemia (74.100). En comparación, el puerto de Vigo movió un 154,5% más que Ferrol (310.163 toneladas), mientras que Marín, tradicionalmente el segundo de Galicia, tuvo una actividad un 17,6% por debajo de la ciudad naval (100.301).



El último segmento de relevancia en el balance de Puertos del Estado es la mercancía contenerizada, la gran apuesta de la Autoridad Portuaria para diversificar su actividad tras el descenso en la demanda de sus principales tráficos y que, como cabía esperar, tuvo un inicio de año más que positivo. En términos de volumen, el puerto de Ferrol despidió el mes de enero con un incremento del 359,8% frente al mismo período del año anterior –de 11.839 a 54.431 toneladas– y del 623,1% respecto a 2020 (7.527). En número de contenedores, en enero se registraron un total de 5.622 TEUs, un 423,5% más que 2021 (1.074) y un 755,7% por encima de 2020 (657). Cabe recordar que, en todo este tiempo, el número de líneas regulares también creció.