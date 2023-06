Denuncian a la CGT y al PSOE de Narón por sus afirmaciones sobre el accidente en las fiestas del Alto

El conflicto laboral de los bomberos de Narón, lejos de terminar, está trayendo consigo consecuencias inesperadas. Hoy mismo, dos empleados del Consistorio naronés, el inspector jefe del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) y el responsable de Prevención, anunciaron la presentación de una denuncia contra la CGT, representante sindical del colectivo, y contra el PSOE de la localidad, por presuntos delitos contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.



Tal y como explicaron los dos afectados a la agencia Europa Press, esta demanda deriva de las afirmaciones realizadas por los dos entes acusados en relación al accidente en una atracción de feria acontecido a finales del pasado mes de abril durante las fiestas del Alto do Castiñeiro. Así, la denuncia se dirige principalmente contra la sección sindical, la cual supuestamente publicó en el tablón de anuncios del Consistorio una nota en la que se “difamaba gravemente” a ambos afectados.



El documento, relataron los denunciantes, aseveraba que durante el incidente no se movilizó a los bomberos de guardia –aclarando que no se hizo por no ser necesario, al haber salido todos los heridos de la atracción por su propio pie– y que las fiestas carecían de un plan de prevención, sin refuerzo de efectivos del Speis. Respecto a este punto, los afectados calificaron esta afirmación de “mendaz, injuriosa y rotundamente falsa”, asegurando que sí existía el mencionado plan y que se reforzó la plantilla un 33%.



Por último, en lo referente a la denuncia al PSOE de Narón, los empleados del Concello apuntaron que se debe a que en aquel momento el nuevo candidato de la formación a la Alcaldía, Jorge Ulla, “con el único fin de obtener rédito político”, se hizo eco de la mencionada nota por medio de sus redes sociales “a sabiendas de que era mendaz y falsa”.