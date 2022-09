Decenas de vehículos desfilan por la AP-9 para exigir transporte público

Arrecian las protestas por las carencias en el transporte público de Ferrol y su comarca y por los problemas con el autobús interurbano desde el cambio de empresa concesionaria. En un momento en el que se incentiva el uso del ferrocarril –gratuito al menos hasta final de año– y de los medios de locomoción colectivos en general –con descuentos promovidos por las administraciones y por las propias empresas en los billetes–, el aislamiento de Ferrolterra respecto al eje atlántico resulta todavía más frustrante. La plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocó ayer una nueva protesta que consistió en una caravana de vehículos por la AP-9, que salió de FIMO hasta Cambre. Hasta medio centenar de coches participó en la manifestación, según los organizadores, que expresaron su satisfacción ante la buena respuesta ciudadana.



“No hay un servicio de transporte público adaptado a las necesidades de la ciudadanía de las comarcas”, comentaba ayer Teresa Vázquez, una de las integrantes de esta plataforma cívica. “El enfado va creciendo y se ponen en contacto con nosotros gente de otros lugares de Galicia para hacer actos conjuntos”.



Y es que a la situación particular de Ferrolterra se une el descontento en otros lugares tras el concurso convocado por la Xunta que remodeló rutas de autobús y compañías. En el caso concreto de esta zona, la concesionaria actual (Monbus) “no es capaz de ofrecer un servicio de transporte serio y fiable”, apunta Teresa Vázquez. “Con la anterior [Arriva] no había estos problemas”. Personas que esperan en las paradas buses que no llegan o líneas que no resultan prácticas para ir al trabajo o a centros educativos son quejas constantes de los usuarios, que reclaman que se recuperen los servicios existentes antes del cambio y se añadan nuevos a partir de ahí. Por eso las modificaciones de horarios anunciadas esta semana desde la administración autonómica tampoco les parecen adecuadas. “Lo que hay es que poner a mayores de lo que hay, no modificar lo que hay”.



La plataforma estudia repetir acciones como la de ayer, pero por carretera convencional.