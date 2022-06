Una decena de grupos darán forma al cartel del Felicia Pop del próximo agosto en Limodre

La asociación cultural Felicia cuenta ya los días para que la música pop regrese al Parque da Hortiña, en Limodre, en la que será una nueva edición del festival nacido en 1998, entonces bajo la denominación de Felipop.





La cita musical, prevista para los días 12 y 13 de agosto (viernes y sábado) contará con un cartel al que darán vida una decena de grupos y artistas. The Rezillos, More Kicks, Pelazo, Los Pepes, Tesouro, Los Malinches, Terbutalina, Rockers go to hell, Los Eternos y The Phantom Keys pasarán por esta parroquia fenesa para ofrecer al público dos intensas y animadas jornadas con el pop como protagonista. La fiesta incluirá además la actuación de un pinchadiscos para pone el broche a cada sesión.





Las entradas están ya a la venta y pueden ser adquiridas a través de internet a un precio de 16,50 euros, válida para los dos días. También se puede acceder a través de la página web del festival, feliciapopfestival.com, en la que también se pueden consultar todos los detalles del evento.





Como todos los años, la organización pondrá a disposición del público una zona de acampada gratuita para poder pernoctar.





Además, tal y como se anunció estos días a través de las redes sociales del festival, el jueves día 11 se llevará a cabo una jornada previa protagonizada por el trío de Meaño Los Wavy Gravies.