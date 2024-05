David Sanmartín, músico ferrolán: “Este tipo de galas están en auge”

A Gala das Letras Galegas, dirixida pola batuta de David Sanmartín e organizada polo Concello, celébrase o domingo 19 de maio no Auditorio de Ferrol ás 19.30 horas. O concerto conta coa participación dunha banda sinfónica, dous solistas de renome, entre os que se atopa o barítono ferrolán Gabriel Alonso, e tres coros da comarca, o Toxos e Froles, o Tradicoro Airiños de Fene e Alecrín de Brión.



No evento estrearanse nove pezas e as outras dúas son obras de compositores galegos multipremiadas a nivel nacional. Os coros, nos que actúan arredor dun cento de persoas, tamén tocarán coa banda sinfónica. “Ese es el momento con mayor número de gente en escena, que seremos unos 150 más o menos”, destaca Sanmartín.



O repertorio inclúe clásicos como “Lela”, “Os teus ollos” ou “Adiós a mariquiña”. “Todos son temas conocidísimos y creo que la gente se va a sorprender porque los arreglos son fantásticos”, indica o director. Así mesmo, os autores dos arranxos e os compositores son de Galicia, salvo o alacantino Miguel Brotons, que leva en Ferrol preto de 50 anos.



Como non podía ser doutro xeito, todas as letras son en galego, incluídos os catro temas que canta a solista soprano moldava Clara Jelihovschi. A maioría das estreas que se presentan nesta gala lírica son creacións de Juan Durán, que “es premio Reina Sofía, quizás sea el más importante de composición en España, y es uno de los mejores no solo a nivel gallego sino también nacional”, declara David Sanmartín.



“Este tipo de galas están en auge desde los últimos dos o tres años”, relata o músico, que informa de que se está facendo algo semellante noutras cidades como Pontevedra. Aínda que organizou eventos anteriores, esta é a primera vez que depende por completo da taquilla. A entrada custa 10 euros e está previsto que se poñan a disposición do público para a próxima semana.



O director aproveitou para lembrar a necesidade de potenciar a agrupación municipal, xa que “teniendo la banda funcionando, esto sería mucho más fácil, con un director y unos 30 integrantes como antes”, xa que o grupo actual so “da para lo que están haciendo, algún acto de protocolo”, explica. “Aparte de ahorrarse un dinero, porque la mayor parte del presupuesto se la llevan los músicos, que hay que pagarles”, engade.