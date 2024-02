Cuarto Goya para la ferrolana Chelo Loureiro: "Non me quedan palabras"

La cineasta Chelo Loureiro ha ganado su cuarto Premio Goya en la gala celebrada este sábado en Valladolid, donde La sociedad de la nieve ha sido la película más premiada. El cortometraje gallego de animación To bird or not to bird, que ha dirigido Martín Romero y está producido por la ferrolana, se ha alzado con la estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.

Se trataba de la décima nominación de Loureiro, quien ha expresado en sus redes sociales que "non me quedan palabras para describir a enorme alegría coa que recibimos este Premio Goya", confesando que "non podo crer que a sorte nos acompañe tres anos consecutivos". Se refiere con estas palabras la ferrolana, capitana de Abano Producións, al Goya que logró en 2022 con la película Valentina y en 2023 con Unicorn Wars, ambas ganadoras en Mejor Película de Animación.

Además, en 2017 había ganado su primer reconocimiento de la Academia del Cine por el cortometraje de animación Decorado. "Grazas a todos os académicos que nos apoian, e grazas a todos os que nos nutrides coa vosa enerxía", agradecía Chelo Loureiro. Además, antes de saberse ganadora, la ferrolana quiso compartir que el regidor, José Manuel Rey Varela, le había deseado mucha suerte desde sus redes sociales: "Sei que todos os meus paisanos estarán hoxe comigo e saltarán de ledicia ao mesmo tempo ca min", anticipaba.