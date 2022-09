El convenio con Defensa dependerá del acuerdo entre PSOE y populares

Con la reparcelación del Sánchez Aguilera aprobada en Xunta de Goberno Local y su sometimiento a exposición pública, la posibilidad de que el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de parcelas desafectadas de usos militares al Concello sea por fin una realidad, aunque lleve décadas hablándose de ello.

Poner fin al convenio era una de las prioridades marcadas por Ángel Mato a principios de mandato aunque no contaba, en principio con sus aliados “naturales”, BNG y FeC, por lo que ese tema quedó fuera de las negociaciones para apoyar su toma de posesión. Es el PP el apoyo que ahora necesita el ejecutivo local, para lo que anuncia que no ha cambiado ni una coma de la propuesta que ya planteaba en su día el Partido Popular y que no llegó a plasmarse en el anterior mandato, por lo que ha tenido que ser revisado para conseguir el documento que ahora busca apoyos.

Mato muestra confianza en contar con los populares y se agarra a la intervención pública del portavoz, José Manuel Rey, en las Conversas no Parador, en las que aseguraba que apoyaría el convenio por los ferrolanos, señalando que “es el principal proyecto urbanístico de la ciudad en los últimos veinte años” y criticaba precisamente que el PSOE no lo aprobase por aliarse con otros grupos que no defienden este convenio. Habrá que ver ahora si finalmente PSOE y PP están de acuerdo en el resultado final del convenio, ya que no sería la primera vez que temas que parecen de interés general quedan sobre la mesa, como ha ocurrido recientemente con el saneamiento del rural.

Oposición

Los que sí se han posicionado ya, al menos en parte, han sido FeC y BNG. Los primeros criticando algo que ya viene siendo una constante en los últimos tiempos: las “formas” del ejecutivo local. Apuntan que el anuncio de la reparcelación se ha hecho “en prensa” y que desde el grupo municipal no se cuenta con información al respecto y que tampoco se ha tratado en tema en la comisión de Urbanismo de esta misma semana. “Logo as cousas non saen...” advierte Ferrol en Común.

Por su parte, el BNG ha instado ya al ejecutivo de Ángel Mato a “desbotar” la ratificación de un plan para el cuartel Sánchez Aguilera, que insiste en que –ya que contempla usos comerciales y residenciales– “foi concibido na época da burbulla inmobiliaria hai xa máis de 10 anos”.

De este modo, los nacionalistas piden al ejecutivo local que recalifique y desvincule el plan para el Sánchez Aguilera del convenio con Defensa, del que formarían parte las demás propiedades situadas especialmente en la zona rural y para la que todavía sería preciso establecer los usos.