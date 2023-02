El convenio con Defensa se debatirá en comisión la próxima semana

Una vez resueltas las alegaciones que se presentaron al proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera y estimadas, según manifestó el propio alcalde, Ángel Mato, las propuestas planteadas por el grupo municipal del PP, el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de parcelas de-safectadas de uso militares en la ciudad ha dado un paso más, contando ya con toda la documentación pertinente.



El regidor local lo anunciaba ayer en su visita al estadio de A Malata, informando de que ya se cuenta con todos los informes favorables. Faltaba el de la intervención municipal y, afirmó, “está resuelto e é favorable”.

Así las cosas, Mato confía en poder llevar el próximo viernes a una comisión extraordinaria de urbanismo esta cuestión para, a continuación, llevar a pleno la ratificación del convenio y poder cerrar un tema que se arrastra desde hace 30 años.



El alcalde aseguró que quiere que se produzca una amplio debate en el pleno, con los grupos, que concluya en una aprobación porque “ben está o que ben acaba”, indicó el regidor.



Para Mato este es el tema más importante del mandato “e de moitos mandatos”, dijo, por eso hace un llamamiento a “un debate sosegado, de forma tranquila, no pleno que fixaremos nos vindeiros días”.

Además de las parcelas que pasarían a manos municipales en la zona rural, la “joya” del convenio es el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, una propiedad de 90.000 metros cuadrados con numerosas posibilidades.



Mato recordó que “non é o meu convenio senón un convenio de cidade e hai que decirlle á cidade que está resolto”, con el objetivo, indicó, que empezar a trabajar en su urbanización. recordó, además, las posibilidades que se abren para esta parcela, como contar con un edificio judicial, dotar de amplias zonas verdes y espacios libres, una residencia pública para la Universidad e incluso quizás una nueva comisaría de Policía. Además, con la actuación en esta zona se abren las puertas a otra cuestiones pendientes en la ciudad como la puesta en marcha de la estación intermodal, o la adecuación de una nueva entrada y salida de la autopista. De ahí deriva, indicó Mato, “a importancia que ten aprobar este convenio”.



El alcalde no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer tanto al Ministerio de Defensa como a los funcionarios municipales y al concejal de Urbanismo “o seu labor para que este convenio poida ser unha realidade”.



Aunque el alcalde da casi por zanjado el tema, considerando que recibirá el viosto bueno plenario –asegura no haber movido ni una coma del convenio y aceptado, además las alegaciones del PP–, lo cierto es que requiere del apoyo de otros grupos municipales para que pueda ser una realidad. El BNG no está dispuesto a dar su apoyo y con FeC no sería suficiente. La pelota está en manos del PP y su portavoz, José Manuel Rey, reclamaba hace unos días “garantías”.