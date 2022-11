“Cóntamo ti”, un proyecto para acercar el político al ciudadano, en Canido

El éxito del formato Pecha Kucha puesto en marcha en el barrio de Canido con motivo de los últimos comicios municipales, con la participación de ocho candidatos, ha hecho que desde las entidades del barrio se esté pensando ya en las próximas elecciones de 2023 y en la programación de alguna actividad similar, en las que los políticos se acerquen a los ciudadanos más allá de los tradicionales mítines preparados para sus seguidores.



Estos días, la Asociación Veciñal de Canido ha recordado el éxito del formato puesto en marcha el año pasado y que consistía en que cada formación política presentase su proyecto de gobierno. Fueron en total ocho partidos los que acudieron a la convocatoria y todos lo hicieron bajo la misma metodología: 20 imágenes y 20 segundos por imagen para desarrollar su propuesta. Así, en 6,40 minutos concluía cada intervención. Al finalizar, se pasaban tarjetas con preguntas del público, a las que dieron respuestas los candidatos.



Sin embargo, dada la “intensidad” que supuso esta iniciativa y lo constreñido del formato, desde la Asociación Veciñal del barrio se baraja “darle una vuelta” a esta propuesta y hacer algo más amplio y más extenso en el tiempo, que podría comenzar ya a finales del mes de enero, para estar concluido antes de que comience oficialmente la campaña electoral.



Se trataría, como explicó el presidente de la AVV de Canido, Roberto Taboada, de poner en marcha un ciclo de cultura democrática, que comenzaría con alguna charla general, sobre el proceso electoral, qué nos encontramos en unas elecciones, qué puede hacer o no un Concello, cuáles son las competencias, etc. Motivar al electorado, mostrando la importancia de participar, de no autoexcluirnos del sistema y de reforzar la historia participativa son objetivos de la iniciativa en la que ya se está trabajando.



La idea es, como indicó Taboada, “facer un pouco de pedagoxia”.Las charlas informativas sobre el proceso electoral permitirán, de este modo, conocer cuál es el mapa de la democracia en este municipio.

Una vez concluida esta introducción de ponencias, está prevista la realización de un encuentro, que podría ser semanal, con cada uno de los candidatos, lo que dependerá de la cantidad de propuestas que concurran en esta ocasión a las elecciones.



Se espera poder comenzar a finales de enero, de modo que la iniciativa no se junte con el inicio de la campaña electoral.



La nueva propuesta busca hacer algo diferente con el político, confrontándolo con la gente, alejado de los mítines y en el propio barrio. También se intenta, explicó Taboada, que las propuestas que hacen los políticos no caigan en saco roto por lo que hablarán de lo que han hecho, tras su intervención hace cuatro años, tanto desde el gobierno como desde la oposición.

Darse a conocer

Con el fin de hacer la iniciativa más atractiva y menos formal, aunque en ningún caso cayendo en lo cómico, explican los organizadores, se ha buscado un título como el de “Cóntamo ti”. Después habría otra serie de apartados que se están barajando para la presentación de los candidatos.



Habrá, de este modo, una persona que conduzca el acto y cada político deberá, por una parte, presentarse en lo que sería el apartado “Ti de quen ves sendo?”. Para mostrar con qué equipo cuenta para desarrollar el programa se plantearía el apartado “Dime con quen andas...” y en cuanto a la explicación de los proyectos, para el barrio de Canido en particular y para la ciudad en general, se preguntaría al candidato “Que hai do meu?”.



El objetivo final de estas jornadas democráticas es, como explicó Roberto Taboada, que “sean rendibles”, es decir, que la gente salga de estos encuentros con conocimientos, si no los tenía, y con aportaciones de los políticos sobre la idea que tienen de ciudad y para Canido.



Se busca, así, ser proactivos y hacer participar a la población civil de la democracia municipal, más allá “dunha votación cada catro anos”, explican desde la organización de la iniciativa.