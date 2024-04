O Concurso Internacional de Piano Cidade Ferrol volve celebrarse

A Xunta de Goberno Local achegou nesta semana a nova de que este ano, a edición número 34 do Concurso Internacional de Piano Cidade Ferrol realizarase do 18 ao 22 de novembro.



“Ferrol será de novo a capital do mundo dos pianistas grazas a este concurso totalmente consolidado e que goza dun prestixio internacional”, indica o alcalde do territorio, José Manuel Rey Varela.



Para levar á práctica a celebración deste encontro de carácter músico cultural, o Concello acaba de solicitar unha subvención de 50.504 euros á Deputación da Coruña. Así mesmo, anunciouse que o director do concurso volverá a ser o Catedrático de Saxofón polo Conservatorio Superior de música, Narciso Pillo.



O certame naceu coa inquietude de enriquecer e potenciar, cada ano que se conmemora, un concurso de nivel internacional como unha forma de achegarse ao desenvolvemento musical do país. Despois de non celebrarse en 2023, este ano a cita regresa para acoller, da mesma maneira que nas pasadas edicións, a mozos e mozas pianistas de todo o mundo. Os participantes son músicos que apostan por alcanzar un espazo no ámbito artístico internacional, o que contribúe coa proxección destes noveis e talentosos pianistas.