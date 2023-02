Concentración en Ferrol, Cabanas y As Pontes por el crimen machista de Baiona

La Marcha Mundial das Mulleres convocó en toda Galicia manifestaciones de condena por el crimen machista, en Baiona, de Beatriz Lijó, presuntamente a manos de su ex pareja, que después se entregó a la Policía. En Ferrol se celebró en la plaza Amada García y también hubo en As Pontes (plaza del Hospital) y en Cabanas (Concello).



“Desde o ano 2010 son 69 as mulleres que foron asasinadas na Galiza”, recuerdan en su manifiesto. “Estas son as cifras da vergoña, que se verán incrementadas cando sexan esclarecidos os casos pendentes dos que non nos esquecemos”. Critican lo que consideran inacción institucional y reclaman recursos y un compromiso real para acabar “co terrorismo machista”.