Concentración de la CIG contra la reforma de la jubilación parcial aprobada este miércoles

Decenas de personas secundaron este miércoles la convocatoria de concentración de la CIG en las siete ciudades de Galicia para expresar su rechazo al contenido del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, coincidiendo con la celebración en el Congreso de los Diputados de la sesión en la que se convalidó.



El sindicato nacionalista reiteró su oposición al texto, que ya está en vigor, por no incluir medidas como la “recuperación do dereito á xubilación parcial aos 61 anos para todas as persoas traballadoras e sectores” y la jubilación a los 65 años y voluntaria a partir de tener 35 cotizados, “reais ou por aplicación dos coeficientes redutores en determinadas profesións”.

Además, reclama el reconocimiento por ley y la mejora de los procedimientos para acceder a estos coeficientes reductores para “anticipar a xubilación sen recortes”. La CIG también aprovechó la concentración para criticar el “escurantismo” con el que se desarrolló la negociación, “no seo”, añadió, “do chamado diálogo social, fóra dos organismos oficiais e sen respectar os dereitos das centrais sindicais máis representativas, como a CIG”, denuncia la organización.